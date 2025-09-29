Slovenska rokometna reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc sta se z Barcelono uvrstila v polfinale klubskega svetovnega prvenstva, ki poteka v Egiptu. Dvoboj za vstop v finale ju čaka v torek ob 19. uri proti domači zasedbi Al Ahly.

Barcelona je skupinski del klubskega SP opravila dobro. V soboto je z 41:22 odpravila Taubate iz Egipta, v nedeljo pa s 47:25 še drugega predstavnika iz Egipta, Zamalek. Domen Makuc je na prvi tekmi štirim golom dodal prav toliko podaj, na drugi pa ob dveh zadetkih vpisal še podajo. Blaž Janc se je v statistiko vpisal le na drugi tekmi, ko je dvema goloma dodal šest podaj.

Po poškodbi gležnja se je minuli konec tedna v Franciji na igrišče vrnil Matic Grošelj. V slabih 36 minutah je vpisal po štiri gole in podaje, a to ni bilo dovolj za zmago Chamberyja proti Toulousu (31:33). V deželi galskih petelinov se je izkazala tudi Ema Hrvatin, ki sicer ni mogla preprečiti poraza Saint-Amanda proti Metzu, je pa udeležencu lige prvakinj nasula pet zadetkov v 24 minutah igre. Ob tem pa je obnovila poškodbo stopala in jo čaka nekaj tednov počitka.

Na Madžarskem je bil v moški ligi na sporedu slovenski derbi, ki ga je srečnejši zapustil vratar Alen Skledar. Med vratnicama Gyöngyösa je zbral štiri obrambe ob zmagi s 25:21 proti Balatonfürediju, za katerega je Tim Rozman brez zgrešenega strela dosegel šest golov.

Slovenski derbi je bil na sporedu tudi v bundesligi. Dobil ga je Gummersbach, ki je bil s 33:26 boljši od Stuttgarta. Za zmagovalce sta po tri gole dosegla Kristjan Horžen in Tilen Kodrin, na drugi strani pa je Miljan Vujović zbral tri obrambe. V Nemčiji se je po četrti zaporedni zmagi tik pod vrh lestvice prebil Flensburg, ki je bil v nedeljo boljši od Göppingena (32:26). Blaž Blagotinšek je v obrambi poskrbel za dva blokirana strela, Domen Novak pa je dvema goloma dodal dve pridobljeni žogi.