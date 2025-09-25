Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., Ja. M., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
20.41

Osveženo pred

7 minut

Thermometer Blue 0,02

Blaž Janc rokomet Rokometna liga prvakov Gašper Marguč

Četrtek, 25. 9. 2025, 20.41

7 minut

Liga prvakov, 3. krog

Blaž Janc zabijal ob zmagi pri Kavčičevih

Avtorji:
Pe. M., Ja. M., STA

Blaž Janc, Barcelona | Blaž Janc je k zmagi Barcelone prispeval šest golov. | Foto Guliverimage

Blaž Janc je k zmagi Barcelone prispeval šest golov.

Foto: Guliverimage

Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca je na gostovanju pri Zagrebu Aleksa Kavčiča zmagala z 32:25 in vpisala drugo zmago, medtem ko je hrvaško moštvo še tretjič izgubilo. Pick Szeged Boruta Mačkovška je za drugo zmago na kolena z 31:29 spravil PSG. Tretjo zaporedno zmago pa so vknjižili rokometaši Fuchse Berlin, ki so s 37:32 slavili pri Kielcah Aleksa Vlaha (dva gola) in Klemna Ferlina (11 obramb). Magdeburg bo gostil Wisla Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec). Oba kluba sta pred tretjo tekmo pri maksimalnem izkupičku.

Gašper Marguč Veszprem
Sportal Gašper Marguč petkrat v polno, Magdeburg boljši od Barcelone Janca in Makuca

Katalonsko moštvo je po porazu v drugem krogu tokrat gostovalo v Zagrebu, od koder se vrača z zmago, ob kateri je bil s šestimi zadetki eden bolj razpoloženih Blaž Janc, medtem ko se Domen Makuc ni vpisal med strelce. Ob tretjem zaporednem porazu je Kavčič vpisal tri gole.

Tudi Pick Szeged Boruta Mačkovška je v skupini B zmagal drugič, slovenski legionar je k zmagi nad PSG prispeval dva gola. Za Parižane je bil to drugi poraz. 

V skupini A so bili v četrtek na delu rokometaši Fuchse Berlin in Kielc, s 37:32 so zmagali prvi, ki ostajajo stoodstotni, medtem ko  poljski kolektiv ostaja pri eni zmagi. Aleks Vlah je ob porazu dvakrat zadel, Klemen Ferlin pa zbral 11 obramb.

Kot prvi izmed legionarjev se je v sredo predstavil Gašper Marguč, ki je ob zmagi Vezsprema pri Dinamu iz Bukarešte (30:27) zabil tri zadetke. Veszprem je z dvema zmagama in porazom ena od štirih ekip s štirimi točkami v skupini A. Na vrhu je nemška zasedba Füchse Berlin, ki jo v četrtek čaka dvoboj proti Kielcam Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina. Štiri točke imata še Aalborg in Sporting. Danci so portugalsko ekipo po zaslugi devetih golov Busterja Juul-Lassena doma ugnali s 35:30.

Gašper Marguč je z Vezspremom vpisal zmago. | Foto: Guliverimage Gašper Marguč je z Vezspremom vpisal zmago. Foto: Guliverimage

Nantes je v skupini A dosegel prvo zmago. Za kar 15 golov je doma ugnal Kolstad, pri čemer pa se Rok Ovniček in Matej Gaber nista vpisala med strelce. 

V skupini B je bila v sredo le ena tekma. Eurofarm Pelister je doma z 28:31 izgubil proti GOG Gudmeju, pri katerem je blestel Frederik Friche Bjerre s kar 13 zadetki. Za makedonsko zasedbo je Dejan Manaskov dosegel devet. Od treh slovenskih rokometašev je Domen Tajnik za domače zadel dvakrat, Nejc Cehte je proti vratom tekmecev sprožil en strel, a ostal brez gola. Ničla je bila tudi na računu Nika Henigmana.

Liga prvakov, 3. krog:

Sreda, 24. september

Četrtek, 25. september

Lestvica, skupina A:

1. Füchse Berlin       3  tekme -   6 točk
2. Aalborg             3  -  4
3. Veszprem            3  -  4
4. Sporting            3  -4
5. Nantes              3  -  2
6. Kielce              3  1- 2
7. Kolstad             3  -  2
8. Dinamo Bukarešta    3 -   0

Lestvica, skupina B:

1. Barcelona           3  -  4
2. Magdeburg           2  -  4
3. Pick Szeged         3  -   4
4. Wisla Plock         2  -   4
5. PSG                 3  1-   2
6. GOG Gudme           3  - 2
7. Eurofarm Pelister   3  -  2
8. Zagreb              3  -   0

Blaž Janc rokomet Rokometna liga prvakov Gašper Marguč
