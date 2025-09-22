Minuli teden so bili v klubskih okoljih na delu le slovenski reprezentanti, medtem ko je v ženskem rokometu potekal reprezentančni premor. Z dobrima strelskima predstavama v evropski ligi prvakov sta nase opozorila Mitja Janc in Borut Mačkovšek, trije igralci pa so počivali zaradi poškodbe ali bolezni, so pri krovni zvezi zapisali v pregledu tedna.

Poškodovana sta Aleks Vlah in Matic Grošelj. Vlah je na ogrevanju pred tekmo poljskega prvenstva začutil bolečino v trebušni mišici, pregled je pokazal lažjo poškodbo. Močno oslabljena poljska zasedba je v ligi prvakov v Lizboni s 37:41 klonila proti Sportingu. Klemen Ferlin je v dresu Kielc zbral štiri obrambe.

Grošelj pa bi moral po sijajni predstavi v francoskem prvenstvu, ko je zasedbi Dunkerque nasul osem golov, biti eden glavnih adutov Chamberyja tudi minuli vikend. Zasavec je tekmo začel v udarni postavi, a jo z lažje zvitim gležnjem končal že po minuti in pol. Chambery je pri Montpellieru klonil z 21:28.

V ligi prvakov sta s po šestimi zadetki nase opozorila Janc in Mačkovšek. Prvi je s tem poljske prvake vodil do zmage proti Zagrebu, za katerega je Aleks Kavčič dosegel zadetek, s 30:27. Za zmagovalce je nastopil tudi Miha Zarabec in vpisal podajo.

Mačkovšek je šest golov dosegel proti GOG, njegov Szeged je na Danskem slavil zmago s 36:31.

Borut Mačkovšek je blestel v dresu Szegeda. Foto: Guliverimage

V Severni Makedoniji brez zmage ...

V državnih prvenstvih je bilo pestro v Severni Makedoniji. Eurofarm Pelister je med tednom klonil med evropsko elito v Parizu, v nedeljo pa obračun z Alkaloidom končal z remijem 33:33. Domen Tajnik je v francoski prestolnici dosegel dva zadetka, med vikendom pa štiri. Nejc Cehte je dodal tri in en gol, Nik Henigman pa se je med strelce vpisal le v Franciji.

Velik izziv je bil tudi pred Ohridom. Ta je v Skopju klonil proti Vardarju (31:33), Tilen Strmljan pa se pri poražencih ni vpisal med strelce.

V francoski ligi je Jože Baznik zbral 13 obramb proti Cessonu, a je PAUC klonil s 25:31. Uspešnejši je bil Rok Ovniček z Nantesom, ki je Istres ugnal s 34:28. Slovenski reprezentančni organizator igre je v 11 minutah dosegel dva gola in dve podaji. Med tednom se slednji ob porazu v ligi prvakov (25:30 v Veszpremu) ni vpisal med strelce.

Rok Ovniček je z Nantesom zabeležil pomembno zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na Hrvaškem je Kavčič po evropskem porazu proti Čakovcu dosegel tri gole in šest podaj.

Balatonfüredi je v madžarskem prvenstvu po porazu in zmagi minuli vikend remiziral z Budaijem (30:30). Tim Rozman je tokrat zadel petkrat, s 24 zadetki s treh tekem pa je najboljši strelec svoje ekipe.

... v Nemčiji pa mnogo bolj uspešno

Blaž Blagotinšek se je izkazal v dresu Flensburga. Foto: www.alesfevzer.com V Nemčiji je Flensburg ujel pravi ritem. Po dveh neodločenih izidih na uvodu nove sezone je minuli teden dosegel dve zmagi. V ponedeljek je s 37:29 odpravil Hannover, v nedeljo pa še zadnjeuvrščeni Bergischer (43:33). Blaž Blagotinšek je na prvi tekmi k uspehu prispeval podajo in blokado, medtem ko mu je nastop minuli vikend preprečila bolezen. Domen Novak pa je dosegel štiri in tri zadetke.

Po petih tekmah Flensburg z osmimi točkami zaseda tretje mesto, enak izkupiček pa mesto za njim premore Gummersbach, pri katerem igrata Tilen Kodrin in Kristjan Horžen. Slednji je dosegel štiri, prvi pa en zadetek za petkovo zmago (31:23) pri Mindnu.

Četrto točko je minuli teden osvojil tudi Stuttgart. Ekipa Miljana Vujovića, ki je v minuli sezoni vse do konca bila boj za obstanek, je tokrat točko (28:28) odščipnila Frischu. Vujović je zbral devet obramb.

V Španiji je Barcelona zanesljivo odpravila Valladolid (35:25). Blaž Janc je vpisal po štiri zadetke in podaje, Domen Makuc pa zadetek in podajo. Katalonski velikan je med tednom po dramatični končnici z 21:22 klonil proti Magdeburgu. Na evropskem preizkusu je Janc zadel trikrat, Makuc pa enkrat.