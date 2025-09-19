Na skupščini Evropske rokometne zveze (EHF), ki ta konec tedna poteka v avstrijskem Andauu, je Franjo Bobinac na pobudo več nacionalnih rokometnih zvez najavil kandidaturo za predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF). Nekdanjega dolgoletnega predsednika Rokometne zveze Slovenije (RZS), ki je 14 let deloval na čelu slovenskega rokometa, zadnja štiri leta pa kot član Izvršnega odbora EHF, pri tem podpira tudi Rokometna zveza Slovenije.

Pred najavo kandidature je predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) Franjo Bobinac odstopil od kandidature za člana Izvršnega odbora EHF-a. Volitve v krovni evropski rokometni organizaciji bodo v Avstriji potekale ta petek, medtem ko bo novi predsednik IHF-a - skupaj z nekaterimi preostalimi organi - izvoljen na kongresu, ki se bo med 19. in 22. decembrom odvil v Kairu v Egiptu, so sporočili iz RZS.

"To je veliko priznanje za slovenski šport, saj pomeni, da delamo prav in dobro"

"V zadnjih tednih sem z različnih koncev sveta – od Evrope do drugih kontinentov – prejel številne pobude, naj vstopim v kandidaturo za predsednika Mednarodne rokometne zveze, ki je zelo pomemben del mednarodne olimpijske družine. V teh pobudah sem začutil veliko podporo, spodbudo in prepričanje, da je na globalni ravni rokomet pred spremembami, ki jih je treba uresničiti. V meni so mnogi prepoznali tistega, ki bi lahko te spremembe vodil in izpeljal. To je veliko priznanje za slovenski šport, saj pomeni, da delamo prav in dobro. Po temeljitem razmisleku sem se odločil, da izziv sprejmem in kandidiram. Ne glede na kandidaturo in ne glede na to, kako se bodo volitve iztekle, pa ob tej priložnosti poudarjam, da ostajam tudi v prihodnje zavezan in predan olimpizmu ter vodenju Olimpijskega komiteja Slovenije. Globoko verjamem v olimpijske vrednote, zato želim na čelu Olimpijskega komiteja Slovenije skupaj z vsemi deležniki tudi v naslednjem mandatu nadaljevati z razvojem uspešne zgodbe slovenskega športa. S pomembno vlogo v Mednarodni rokometni zvezi pa bi lahko Slovenija še dodatno okrepila tudi svojo olimpijsko pozicijo. V kandidaturo za predsednika Mednarodne rokometne zveze sicer vstopam s spoštovanjem do vseh, ki v šport in rokomet vlagajo svojo energijo, strast in znanje. Prepričan sem, da lahko z močnim sodelovanjem zvez z vseh kontinentov rokomet razvijemo v resnično globalen šport in še okrepimo njegov olimpijski status. S povezovanjem in sodelovanjem pa s športom ustvarjamo tudi boljši svet," so pri RZS povzeli besede Bobinca.

"To je priznanje, ki potrjuje, da je slovenski rokomet globalno prepoznan in spoštovan tako na igrišču kot izven njega." Foto: STA

Rozman: Ponosni, da imamo kandidata

"Da so predstavniki nacionalnih in kontinentalnih rokometnih zvez Franja Bobinca, nekdanjega predsednika Rokometne zveze Slovenije, prepoznale kot najboljšega možnega kandidata za vodenje IHF-a, je za slovenski rokomet in Slovenijo izjemna čast. To je priznanje, ki potrjuje, da je slovenski rokomet globalno prepoznan in spoštovan tako na igrišču kot izven njega. Na Rokometni zvezi Slovenije smo ponosni, da imamo kandidata za vodenje svetovne rokometne organizacije in kandidaturo Franja Bobinca v celoti podpiramo. V nadaljevanju se bomo tudi aktivno vključili v aktivnosti promocije in podpore pripravljenemu programu, saj rokomet na globalni ravni potrebuje nove ideje in sodobnejše pristope," pa je najavo kandidature komentiral predsednik RZS Bor Rozman.