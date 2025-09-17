Borut Mačkovšek zabijal za prvo zmago Pick Szegeda

V drugem krogu lige prvakov je Pick Szeged Boruta Mačkovška s 36:31 zmagal pri GOG Gudme in vpisal prvo zmago. Slovenski legionar je k tej prispeval šest golov. Mitja Janc in Miha Zarabec bosta z Wislo iz Plocka gostila Zagreb Aleksa Kavčiča. V skupini A je Kolstad premagal Dinamo Bukarešta.