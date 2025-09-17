Sreda, 17. 9. 2025, 20.30
34 minut
Liga prvakov, 2. krog
Borut Mačkovšek zabijal za prvo zmago Pick Szegeda
V drugem krogu lige prvakov je Pick Szeged Boruta Mačkovška s 36:31 zmagal pri GOG Gudme in vpisal prvo zmago. Slovenski legionar je k tej prispeval šest golov. Mitja Janc in Miha Zarabec bosta z Wislo iz Plocka gostila Zagreb Aleksa Kavčiča. V skupini A je Kolstad premagal Dinamo Bukarešta.
Blaž Janc in Domen Makuc bosta z Barcelono v četrtek gostila Magdeburg, "slovenski" Eurofarm Pelister (Nik Henigman, Nejc Cehte, Domen Tajnik) čaka gostovanje pri PSG, Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina bodo pričakale Berlinčane, Veszprem Gašperja Marguča pa se bo pomeril z Nantesom, za katerega igrata Matej Gaber in Rok Ovniček.
Liga prvakov, 2. krog:
Sreda, 17. september
Četrtek, 18. september