Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
17. 9. 2025,
20.30

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
rokomet liga prvakov liga prvakov

Sreda, 17. 9. 2025, 20.30

34 minut

Liga prvakov, 2. krog

Borut Mačkovšek zabijal za prvo zmago Pick Szegeda

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Borut Mačkovšek | Borut Mačkovšek je k zmagi svojega kluba prispeval šest golov. | Foto Guliverimage

Borut Mačkovšek je k zmagi svojega kluba prispeval šest golov.

Foto: Guliverimage

V drugem krogu lige prvakov je Pick Szeged Boruta Mačkovška s 36:31 zmagal pri GOG Gudme in vpisal prvo zmago. Slovenski legionar je k tej prispeval šest golov. Mitja Janc in Miha Zarabec bosta z Wislo iz Plocka gostila Zagreb Aleksa Kavčiča. V skupini A je Kolstad premagal Dinamo Bukarešta.

slovenska rokometna reprezentanca : Španija, OI, Pariz, tekma za bron, Aleks Vlah
Sportal Aleks Vlah in Klemen Ferlin zablestela pri zmagi Kielc

Blaž Janc in Domen Makuc bosta z Barcelono v četrtek gostila Magdeburg, "slovenski" Eurofarm Pelister (Nik Henigman, Nejc Cehte, Domen Tajnik) čaka gostovanje pri PSG, Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina bodo pričakale Berlinčane, Veszprem Gašperja Marguča pa se bo pomeril z Nantesom, za katerega igrata Matej Gaber in Rok Ovniček.

Liga prvakov, 2. krog:

Sreda, 17. september

Četrtek, 18. september

Preberite še:

Bor Rozman
Sportal Predsedstvo RZS zadovoljno s poslovanjem
rokomet liga prvakov liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.