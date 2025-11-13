Krimovke na zahtevno gostovanje: Želimo pokazati nekaj novih taktičnih zamisli

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja konec tedna v ligi prvakinj v 8. krogu čaka še en dvoboj z danskim Odensejem. Lanske finalistke lige prvakinj so v soboto v Tivoliju premagale krimovke z 38:30, zdaj pa bodo v nedeljo v domači dvorani gostile Ljubljančanke. Te se na zadnjo tekmo letos odpravljajo z upanjem na presenečenje.

Navkljub porazu minuli vikend so krimovke prikazale dobro in dinamično igro, na Danskem pa bodo skušale tekmice presenetiti tudi z novimi taktičnimi zamislimi.

"Na prvi tekmi mogoče končni rezultat, še sploh zdaj, ko smo si tekmo še enkrat ogledali, ne odraža povsem razmerja moči. Dejstvo pa je, da so tekmice v fizičnem smislu, po telesnih zmožnostih verjetno eno raven nad nami. So pa igralke vseeno pokazale tisto, kar je bila naša želja že od začetka sezone," je uvodoma za STA dejal trener Žiga Novak.

"Zdaj se kaže, da lahko dajemo višje število zadetkov, tako da to je tista stvar, ki si jo gotovo želimo odnesti na Dansko. Radi bi še malo izboljšali realizacijo, uspešnost samih strelov pri igrani priložnosti še malo dvigniti. Kar se tiče obrambne faze, pa moramo poskusiti z novimi različicami conske obrambe, malo globlje, in na ta način tekmice prisiliti v kakšno napako več in zmanjšati število njihovih zadetkov," je še napovedal Novak, a v isti sapi dodal, da so tekmice v fizičnem smislu precej močnejše.

"Gre že za četrto tekmo zaporedoma, četrti teden neprestanega evropskega ritma in v naši ekipi se je nabralo nekaj manjših težav, malo so se stvari akumulirale. Pa še letni čas je takšen, da je precej bolezni. Ali bomo lahko na tekmo peljali celotno ekipo, bo znano še po petkovem treningu v Ljubljani," je še dejal trener.

Foto: Krim Mercator

V ekipi od prejšnje tekme manjka Grace Zadi, medtem ko se je na današnjem treningu vrnila Andjela Žagar.

Od svojih varovank pričakuje nepopustljivost do zadnje sekunde. "Kopljemo, poskušamo razviti neko svojo igro. Poleg tega pa upam, da nam uspe uresničiti neke nove taktične zamisli, tako da bomo imeli priložnost vzeti kakšno točko," si želi Novak.

Ekipi se dodobra poznata, tako da velikih neznank pred tekmo ni. "Zagotovo nekih skrivnosti ne bo, nam bo pa mogoče z nekega zornega kota lažje, daj smo jih zdaj že občutili in vemo, kakšni sta njihova fizična moč in hitrost. Vemo, da si vsekakor ne smemo dovoliti kakšnih hitrih izgubljenih žog, ker smo videli na prvi tekmi, kako znajo to hitro kaznovati," je uvodoma dejala Tamara Mavsar.

"Dejstvo je, da se pripravljamo ustaljeno, mogoče si želimo na povratni tekmi pokazati nekaj novih taktičnih zamisli. Želim si predvsem, da se borimo od prve do zadnje sekunde, kar smo pokazale tudi v Tivoliju. Mislim, da nam tega ne glede na rezultat nihče ne more očitati," je poudarila izkušena kapetanka.

"Morda pa z nekimi stvarmi nasprotniku vseeno malce zamajemo tla pod nogami in pripravimo kakšno presenečenje ter vzamemo kakšno točko." Foto: Aleš Fevžer

Kot je dodala, veseli dejstvo, da ekipa od prve tekme v sezoni počasi napreduje. Pred potjo na Danskem zmage Mavsar ni napovedala, obljublja pa borbeno igro in morda tekmicam odnesejo kakšno točko.

"Zmago je težko napovedati, ampak včasih je pomemben tudi način, kako izgubiš. Pa ne govorim o porazu, v nobeno tekmo ne gremo z mislijo, da bomo izgubili. Vsaka traja 60 minut, pa nikoli ne veš, kaj se zgodi. Morda pa z nekimi stvarmi nasprotniku vseeno malce zamajemo tla pod nogami in pripravimo kakšno presenečenje ter vzamemo kakšno točko," je še dejala Mavsar.

To bo zadnja tekma krimovk v ligi prvakinj letos, saj se bo tekmovanje nadaljevalo januarja.