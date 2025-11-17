Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
9.32

V Kataloniji za ohranitev upov nujno potrebujejo zmago

Slovan v Barcelono za biti ali ne biti: Psihološki pritisk sodi k opisu dela profesionalnega športnika

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan | Slovanovci morajo na Pirenejskem polotoku zmagati, če želijo ohraniti upanje na preboj v drugi del evropske lige. | Foto Aleš Fevžer

Slovanovci morajo na Pirenejskem polotoku zmagati, če želijo ohraniti upanje na preboj v drugi del evropske lige.

Foto: Aleš Fevžer

Rokometaši LL Grosista Slovana so v tretjem krogu evropske lige v dvorani Stožice minuli teden izgubili proti španskemu Granollersu z 29:34, zdaj pa jih v predmestju Barcelone v torek čaka nov obračun z istim tekmecem. Slovanovci morajo na Pirenejskem polotoku zmagati, če želijo ohraniti upanje na preboj v drugi del evropske lige.

Grosist Slovan - Granollers, evropska liga
Sportal Slovan ostaja pri eni zmagi, v Stožicah slavje Špancev

Desno krilo Slovana Kenan Pajt, ki se je vrnil na igrišče po poškodbi, se skupaj z ekipo zaveda, kakšen izziv jih čaka in o čem odloča tekma v Španiji. To prinaša pritisk na slovenske prvake.

"Psihološki pritisk sodi k opisu dela profesionalnega športnika, zato to ne sme biti nič posebnega. Zagotovo ga je pred to tekmo več, ampak kot športniki bi se morali veseliti takšnih izzivov. Zaupam v sposobnosti naše ekipe," je pred pomembno tekmo za klubsko spletno stran dejal Velenjčan v dresu Ljubljančanov.

Na tekmi proti Granollersu pred tednom dni je Slovan klonil z 29:34. Na tej tekmi je bil slovenski prvak neprepoznaven, so zapisali v ljubljanskem klubu, saj je naredil vse mogoče napake, ki jih ne sme več ponoviti.

"Taktično smo se dogovorili, kaj in kako jih bomo silili v napake oziroma jih izkoriščali. Na žalost se našega načrta v Stožicah nismo najbolje držali, poleg tega pa smo tudi zgrešili ogromno 'zicerjev'. Tukaj bomo iskali izboljšave za povratno tekmo," razmišlja Pajt.

"Psihološki pritisk sodi k opisu dela profesionalnega športnika, zato to ne sme biti nič posebnega.. | Foto: Jure Banfi "Psihološki pritisk sodi k opisu dela profesionalnega športnika, zato to ne sme biti nič posebnega.. Foto: Jure Banfi

Slovan je v skupini C evropske lige trenutno na tretjem mestu za Skendeborg Aarhusom (6 točk) in Granollersom (3 točke) z dvema točkama. Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora osvojiti eno izmed prvih dveh mest. Zato je torkova tekma v Španiji ključna - tako zmaga kot razlika v zadetkih.

"Definitivno moramo igrati precej hitrejši rokomet v napadu ter mnogo bolj energično v obrambi. Seveda bo o zmagi odločala tudi razpoloženost naših vratarjev ter naša zbranost pri zaključkih napadov," je še dodal 27-letnik.

Po torkovem gostovanju v Španiji se bo Slovan odpravil še v Romunijo k ekipi Baia Mare, kjer bo prav tako moral zmagati. Za zaključek prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra, na domačem igrišču gostil Aarhus.

