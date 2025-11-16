Prihajajoča zima bi lahko postala prelomna v štiri leta trajajoči vojni v Ukrajini. Medtem ko se ruske sile približujejo ključnim mestom in temperature padajo pod ledišče, se Kijev sooča s številnimi izzivi. Poleg skrbi glede financiranja vojne in dogajanja na bojišču, je tretji veliki izziv te zime energetska vojna, poroča Politico. Kot da to še ne bi bilo dovolj, Ukrajino v tem času pretresa velik korupcijski škandal, v katerega so vpleteni tudi tesni sodelavci in prijatelji ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Pred Ukrajino je težka zima. Usoda države je v veliki meri odvisna od zahodnih zaveznikov, saj se Ukrajinci v mrzlih tednih in mesecih spopadajo s tremi velikimi izzivi.

Po navedbah virov blizu vlade v Kijevu bo državi denarja zmanjkalo že februarja 2026, če ne bo prejela nujne injekcije v višini vsaj 18 milijard evrov. Ukrajina na ZDA ne more računati, saj je ameriški predsednik Donald Trump zamrznil finančno pomoč, zadnji paket v višini 61 milijard dolarjev iz aprila 2024 pa je Ukrajina porabila do poletja 2025.

Edino upanje je drzni načrt za izdajo 140 milijard evrov odškodninskega posojila z uporabo zamrznjenih ruskih sredstev. EU bi rusko premoženje nadomestila z obveznicami z ničelno obrestno mero, denar pa bi namenila financiranju ukrajinskih obrambnih izdatkov. Ukrajina bi dolg odplačala le, če bi Moskva Kijevu plačala vojno odškodnino. A načrt je obstal na mrtvi točki, saj Belgija pogodbe noče podpisati brez jamstev drugih članic EU. Decembrski vrh EU bo zato odločilen.

Korupcijski škandal

Pri tem ne pomaga velika korupcijska afera, ki pretresa Ukrajino in je zamajala zaupanje zahodnih zaveznic. V korupcijsko mrežo so vpleteni tudi nekateri tesni sodelavci in prijatelji ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

"To je zelo slab čas, ravno ko se mora Bruselj odločiti o dodatnem financiranju Kijeva," je za Politico povedal tuji svetovalec ukrajinske vlade. "To Ukrajincem povzroča ogromne težave pri prepričevanju zahodnih zaveznikov, naj nadaljujejo s financiranjem. In to je municija za tiste v skupini MAGA in tiste v Srednji Evropi, na primer Madžare, da pravijo: 'Zakaj to sploh počnemo?'"

Bo ukrajinskim vojakom uspelo ubraniti Pokrovsk?

Druga težava je na bojišču, kjer je Ukrajina pod vse večjim pritiskom ruskih sil in na robu izgube mesta Pokrovsk, pomembnega logističnega in prometnega središča, kjer že več kot eno leto divjajo boji. Izguba Pokrovska bi sprožila novo fazo v bitki za Doneck in Rusom dala večji manevrski prostor pri poskusih, da bi zavzeli 25 odstotkov regije, ki je še niso uspeli zavzeti. Ruski poveljniki bi bili tako v močnejšem položaju, da bi ogrozili strateško pomembni mesti Kramatorsk in Slovjansk.

Bitka za Pokrovsk je znova razkrila hudo pomanjkanje ukrajinskih vojakov. Na nekaterih delih fronte ima Rusija 10-kratno prednost v številu vojakov. Medtem ko na podeželju to ni takšen problem, saj na bojišču prevladujejo droni in daljinsko vodeni sistemi, pa boji v urbanih okoljih, kot v Pokrovsku, vključujejo boj od blizu in v tem primeru imajo Rusi prednost.

Bitka za Pokrovsk je znova razkrila hudo pomanjkanje ukrajinskih vojakov. Foto: Reuters

Poleg skrbi glede financiranja in dogajanja na bojišču je tu še tretji veliki izziv prihajajoče zime, in sicer energetska vojna.

V preteklih zimah so se Ukrajinci osredotočali na to, da bi luči ostale prižgane, medtem ko so ruski zračni napadi neusmiljeno napadali njihovo električno omrežje, kar je del strategije Kremlja. Zahvaljujoč ukrajinski improvizaciji in inženirski iznajdljivosti pri popravljanju poškodovanega sistema ter uvozu energije iz Evrope so se soočali s kratkotrajnimi izpadi elektrike, luči pa so večinoma ostale prižgane.

Tokrat pa so ruski napadi veliko obsežnejši in Ukrajinci nimajo protizračne obrambe, da bi se z njimi spopadli, niti je verjetno ne bodo kmalu dobili, poroča Politico. Rusija je ob tem še dodatno prilagodila svojo taktiko in cilja ne le na elektroenergetsko omrežje, temveč tudi na ukrajinsko infrastrukturo za zemeljski plin. Šestdeset odstotkov Ukrajincev pa se za ogrevanje domov zanaša prav na zemeljski plin.

"Že zdaj je jasno, da bo ta zima veliko težja od vseh prejšnjih," je ob vsem tem opozorila nekdanja ministrica za energetiko Olga Bohuslavec.