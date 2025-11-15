Ukrajina se je znašla v središču velikega korupcijskega škandala, v katerega so vpleteni tudi nekateri tesni sodelavci in prijatelji ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kijev si skuša zdaj s hitrim odzivom povrniti zaupanje zahodnih zaveznikov. Uvedli so preiskavo in predstavili vrsto ukrepov za boj proti korupciji. Zelenski je dejal, da preiskavo podpira in da mora kaznovanje za korupcijo postati neizogibno. Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kako bo korupcijska afera vplivala na Zelenskega.

Ukrajinski protikorupcijski agenciji NABU in SAP sta v operaciji Midas po 15 mesecih skrivnega nadzora razbili mrežo, kjer naj bi prek državnega energetskega podjetja Energoatom ponarejali pogodbe in si prisvajali od deset do 15 odstotkov njihove vrednosti. Na ta način naj bi iz državnih pogodb izčrpali kar sto milijonov dolarjev oziroma 92 milijonov evrov, je poročal Politico.

V središču korupcijskega škandala so se znašli tudi nekateri tesni sodelavci in prijatelji ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Med njimi je Timur Mindič, tesni zaveznik Zelenskega in soustanovitelj njegove produkcijske hiše Kvartal 95 ter njegov dolgoletni prijatelj. Še preden so ga tožilci razkrili kot domnevnega vodjo korupcijske mreže v energetskem sektorju, naj bi pobegnil v Izrael.

V preiskavi sta se znašla tudi ukrajinski pravosodni minister German Galuščenko, ki je bil začasno suspendiran, in nekdanji podpredsednik vlade Oleksij Černišov, ki je osumljen nezakonitega bogatenja.

Vlada gasi korupcijski požar

Ob izbruhu korupcijskega škandala je Kijev poleg odstopov visokih funkcionarjev in sankcij proti nekdanjemu poslovnemu partnerju Zelenskega napovedal tudi obsežno revizijo in preoblikovanje državnih energetskih podjetij, s čimer želi pokazati, da zna Ukrajina učinkovito ukrepati. Foto: Reuters

"Na bojišču moramo ukrepati hitro in odločno ter enakovredno delovati na vitalnih področjih znotraj države. Naloga vlade je ukrajinski družbi in partnerjem pokazati, da pod nobenim pogojem ne bomo tolerirali korupcije in se bomo hitro odzvali na vsa dejstva," je za Politico povedala ukrajinska premierka Julija Sviridenko in dodala, da je odprava kakršnekoli korupcije v katerikoli vladni instituciji za trenutno vlado stvar dostojanstva.

"Ni prostora za nekaznovanost, ne glede na to, ali si nekomu tesen zaveznik ali ne," pa je v četrtek zvečer za NBC News povedala Olga Stefanišina, ukrajinska veleposlanica v ZDA.

"Predsednik je bil zelo jasen: zanj ni nedotakljive osebe, vpletene v korupcijo ali kriminal. Je zelo načelna oseba," je v intervjuju za mrežo Axel Springer Global Reporters Network dejal Andrij Jermak, glavni svetovalec Zelenskega.

Zaupanje zahodnih zaveznikov

Korupcijski škandal Ukrajino pretresa ravno v času, ko partnerice EU poziva, naj tvegajo in se dogovorijo o 140 milijardah evrov odškodninskega posojila, vzetega iz zaseženega ruskega premoženja. Medtem ko potrebujejo finančno pomoč, da bodo preživeli verjetno najhujšo zimo od začetka ruske invazije 2022, si zavezniki želijo odgovorov glede korupcijske afere.

Oblasti so zato uvedle preiskavo korupcijske mreže in številne ukrepe za boj proti korupciji. Kot je za Politico povedal visoki ukrajinski uradnik, je odpravljanje koruptivnih shem nujno, saj te spodkopavajo državo, ki se sooča z nenehnim pritiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Poleg tega je vlada napovedala ponovno ustanovitev nadzornega sveta jedrskega operaterja Energoatoma, državne organizacije, ki se je znašla v središču škandala, ter odpustila nadzorni svet in podpredsednika podjetja. Napovedali so obsežno finančno revizijo državnih javnih naročil v Energoatomu in drugih državnih podjetjih, predvsem iz energetskega sektorja.

Zelenski podpisal zakon za odvzem neodvisnosti nadzornim organom za boj proti korupciji

Nekaj mesecev pred izbruhom največje korupcijske afere v mandatu Zelenskega je parlament julija nenadoma glasoval za zakon, ki bi ključnim nadzornim organom za boj proti korupciji odvzel neodvisnost in jih postavil pod politični nadzor. Zelenski je zakon takrat podpisal, a ga je pod močnim pritiskom zahodnih zaveznikov, ki so ga videli kot protidemokratično potezo, umaknil.