Nekdanji gruzijski predsednik Mihail Sakašvili, ki v Gruziji že od leta 2022 prestaja zaporno kazen, večino tega časa pa je zaradi zastrupitve in drugih zdravstvenih težav preživel v bolnišnici, je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega prosil, naj ga razglasi za vojnega ujetnika civilista, ki ga je zajela Gruzija. Prepričan je tudi, da ga v zaporu poskušajo umoriti, saj naj bi njegovo smrt zahteval sam ruski predsednik Vladimir Putin.

Od predsednika do človeka brez države in zapornika

Gruzijsko-ukrajinski politik Mihail Sakašvili je bil predsednik Gruzije med letoma 2004 in 2013, ko je zapustil Gruzijo, tamkajšnje tožilstvo pa je zoper njega vložilo obtožnico zaradi zlorabe položaja in domnevnega naročanja političnega nasilja ter ga v odsotnosti kasneje obsodilo na šest let zapora. Sakašvili je vse obtožbe označil za politično motivirane, večinoma so ga podprle tudi ZDA in Evropska unija.

Nekdanji ukrajinski predsednik Petro Porošenko mu je leta 2017 brez pravih utemeljitev odvzel ukrajinsko državljanstvo, kar je pomenilo, da je ostal brez državljanstva. Pred tem se je namreč že odpovedal gruzijskemu. Kljub temu je leta 2017 poskusil vstopiti v Ukrajino, kjer pa so ga aretirali in ga februarja 2018 deportirali iz države. Odpotoval je na Nizozemsko, v domovino svoje žene.

Aretacija Mihaila Sakašvilija v Kijevu leta 2017 Foto: Reuters

Ukrajinsko državljanstvo mu je leta 2019 vrnil takrat novoizvoljeni ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sakašvilija je leta 2020 nato tudi imenoval na položaj vodje izvršnega odbora ukrajinskega nacionalnega sveta za reforme.

Sakašvili se je leta 2021 z novimi političnimi ambicijami na skrivaj vrnil v Gruzijo, kjer pa je bil tako rekoč takoj aretiran.

Zastrupljen z živim srebrom in arzenom

Od aretacije je Sakašvili večino časa preživel v bolnišnici, saj se je leta 2022 v zaporu hudo zastrupil in bil nekaj časa domnevno tudi v smrtni nevarnosti. Trdil je, da so ga z živim srebrom in arzenom zastrupili namenoma, saj sam ni imel možnosti, da bi v zaporu prišel v stik s temi snovmi.

V Gruziji so se v zadnjih letih večkrat zbrali protestniki in zahtevali izpustitev Sakašvilija iz zapora. Foto: Reuters

Po več letih v bolnišnici, kjer je Sakašvili izgubil več deset kilogramov, so ga zdaj ponovno premestili v zapor Rustavi, saj naj bi bilo njegovo zdravstveno stanje zadovoljivo. A nekdanji gruzijski predsednik v najnovejši objavi na družbenem omrežju Facebook trdi, da ga bodo ponovno poskusili zastrupiti.

"Putin od začetka zahteva, da me razmesarijo"

Če sklepamo po njegovem zapisu na Facebooku, je bila njegova zastrupitev neposredno povezana z začetkom vojne v Ukrajini, saj se je zgodila kmalu po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022. Putin naj bi že od začetka zahteval, da Sakašvilija razmesarijo, ruski zunanji minister Sergej Lavrov in nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev pa sta se večkrat odkrito naslajala nad tem, da je zaprt, je zapisal.

Ruski predsednik Vladimir Putin in gruzijski predsednik Mihail Sakašvili leta 2008. Fotografija je nastala pol leta pred ruskim napadom na Gruzijo avgusta 2008. Rusija je takrat Gruzijo lažno obtožila izvajanja genocida in nasilja nad prebivalstvom Južne Osetije, regije v Gruziji, ki se razglaša za neodvisno republiko, a jo kot tako priznava le peščica držav vključno z Rusijo, Venezuelo in Sirijo. Foto: Reuters

Kot trdi, je s poskusom zastrupitve povezana tudi gruzijska oblast na čelu z vladajočo gruzijsko politično stranko Gruzijske sanje ter njenim voditeljem, oligarhom in najbogatejšim Gruzijcem Bidzino Ivanišvilijem, ki velja za izrazito proruskega politika.

Zelenski, pomagaj!

Sakašvili v svoji objavi na družbenem omrežju Facebook ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega tako prosi, da mu pomaga, kot mu je s ponovno dodelitvijo ukrajinskega državljanstva nekoč že.

"Zelo očitno je, da sta kazenski pregon zoper mene in s tem moja usoda povezana z vojno v Ukrajini. Želim vas prositi, da me kot državljana Ukrajine, nekdanjega vodjo državne uprave v Odesi in vodjo izvršnega odbora nacionalnega sveta za reforme, ki ga nezakonito pridržuje proruski režim Gruzije, vključite na seznam civilnih ujetnikov te vojne z ustreznimi pravnimi posledicami. Vem, da Ukrajinci ne zapuščajo svojih, zato računam na vas," je v prošnji Zelenskemu zapisal Sakašvili.

Pred dvema letoma so po svetovnem spletu zaokrožile fotografije vidno shiranega in bolehnega Sakašvilija iz bolnišnice v Gruziji. Delil jih je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Guliverimage

Priznani status vojnega ujetnika bi za Sakašvilija pomenil, da bi zanj veljale temeljne pravice vojnih ujetnikov v skladu s tretjo ženevsko konvencijo iz leta 1949. Ta med drugim določa pravico do humane obravnave, prepoved zasliševanja s prisilo oziroma z mučenjem, pravico do zdravstvene oskrbe in ustreznih življenjskih razmer, pravico do komunikacije z družino in druge.

Ali ima Sakašvili za prošnjo Zelenskemu, naj ga razglasi za ukrajinskega vojnega ujetnika v Gruziji, še kakšne druge razloge, na Facebooku sicer ni navedel.