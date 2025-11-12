V Ukrajini se širi grozljiva bolezen: "Tega ni videl še noben živ zdravnik"

Z bojišča na vzhodu Ukrajine poročajo o pojavu plinske gangrene, smrtonosne bolezni, ki hitro uničuje mišično tkivo in v primeru nezdravljenja vodi do zagotovljene smrti, povzroča pa jo bakterija clostridium perfringens. Bolezen je strah in trepet vojakov predstavljala predvsem med prvo svetovno vojno.

Ranjenih ukrajinskih vojakov ne morejo pravočasno odpeljati na zdravljenje

"Soočamo se s simptomi in zapleti po poškodbah, ki jih v obdobju vojne ni videl nihče od ljudi, ki so trenutno živi," je za britanski medij The Telegraph povedal eden od tujih zdravnikov prostovoljcev, ki ukrajinski vojski nudijo podporo na območju Zaporožja.

Evakuacija ranjenega vojaka na fronti v Ukrajini Foto: Guliverimage

Zdravniki na fronti naj bi bili tako zaprepadeni zaradi potencialno smrtonosnega bolezenskega stanja, ki se pojavlja pri vse večjem številu ranjenih ukrajinskih vojakov. Teh zaradi razmer na bojišču, kjer jim nenehno grozijo ruski brezpilotni letalniki in topništvo, ne morejo evakuirati pravočasno.

"Takšni zamiki pri evakuacijah ranjencev se v vojnah niso dogajali že vsaj petdeset let, morda pa celo od druge svetovne vojne ali še od prej," je za The Telegraph povedal vojaški zdravnik na fronti v Ukrajini Aleks.

Posledica zakasnitev v evakuacijah je razcvet plinske gangrene, bolezni, ki se jo najpogosteje povezuje z vojskovanjem v jarkih med prvo svetovno vojno, ko je predstavljala strah in trepet vseh vpletenih vojakov. Kdor jo je staknil zaradi idealnih pogojev - globokih ran in zelo pogoste prisotnosti bakterije, ki jo povzroča, v prsti - je bil tako rekoč obsojen na smrt.

Eden od najbolj značilnih simptomov plinske gangrene so mehurčki plina, ki se pojavijo pod kožo, in obarvanje kožnega tkiva. Foto: Wikimedia Commons / Engelbert Schröpfer, Stephan Rauthe in Thomas Meyer

Če je ne zdravijo, je smrt tako rekoč zagotovljena

Plinska gangrena se običajno pojavi ob okužbah ran, ki ne dobijo ustrezne in takojšnje zdravstvene oskrbe, z bakterijo clostridium perfringens. Širjenje okužbe oziroma bakterije pod kožo proizvaja mehurčke plina, ki so izredno boleči. Tkivo nabrekne, koža se obarva. Premikanje mehurčkov plina pod kožo proizvaja pokajoče zvoke, kar je eden od glavnih pokazateljev, da gre za plinsko gangreno.

Plinska gangrena povzroči, sploh v primerjavi s klasično gangreno, zelo hitro nekrozo - odmiranje - (mišičnega) tkiva. Če se bolezni z odstranitvijo odmrlega tkiva in intravensko infuzijo antibiotikov ne zdravi takoj, je umrljivost praktično stoodstotna, poroča The Telegraph.

V jarkih na fronti na vzhodu Ukrajine so idealni pogoji za razcvet okužb z bakterijo clostridium perfringens. Ta je pogosto prisotna blatu ali pa v zemlji, ki je bila pognojena z živalskim gnojem. Če so vojaki ranjeni in se okužijo z bakterijo, ima ta v globokih in pogosto resnejših ranah, ki so posledica izstrelkov ali šrapnela, odlične pogoje za nadaljnje širjenje. Foto: Reuters

Prav uvedba antibiotikov je plinsko gangreno med drugo svetovno vojno in kasneje sicer tako rekoč iztrebila s sodobnih bojišč, a so logistični izzivi, ki so posledica dolgotrajnega pozicijskega vojskovanja, na fronti v Ukrajini ustvarili idealne pogoje, ki so tej skoraj pozabljeni okužbi omogočili, da se je znova začela pojavljati.