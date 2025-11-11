Tekmovanje v ubijanju, ki naganja strah v kosti ruskim vojakom v Ukrajini

Madžarove ptice, elitna ukrajinska enota upravljavcev dronov , trenutno zelo močno vodi v tekmovanju ukrajinskih "brezpilotnih" brigad, kdo bo na fronti na vzhodu Ukrajine ruskemu sovražniku zadal čim več udarcev in si s tem zagotovil dostop do še boljše opreme. Tekmovanje je del programa, ki ga je Ukrajina aprila letos uvedla za izboljšanje učinkovitosti odvračanja ruskih okupatorjev, pri tem pa se je zgledovala po videoigrah. Sistem nekateri kritizirajo, saj naj bi razvrednotil človeška življenja, v Ukrajini pa trdijo, da je nujno potreben za preživetje njihovih vojakov in posledično tudi njihove države.

Ukrajinska vojska je v sklopu posodobitve in digitalizacije oboroženih sil uvedla sistem nagrajevanja ukrajinskih vojakov za uspešne napade na ruske tarče s točkami po vzoru videoiger. Točke oziroma e-točke, kot jim pravijo, lahko nato porabijo za "nakupe" – v resnici pridobitve za svoje enote – nove vojaške opreme, s katero lahko izboljšajo svojo učinkovitost na bojišču.

Nakupe lahko opravijo v spletni trgovini Brave1 Market, kjer jim je na voljo ogromno različnih izdelkov, skoraj 2.500. Približno 200, gre skoraj izključno za drone oziroma brezpilotne letalnike, jih lahko dobijo z e-točkami, prisluženimi z uspehi na bojišču.

Različni droni, ki jih lahko z e-točkami, zbranimi s pobijanjem ruskih vojakov, pridobijo ukrajinske brezpilotne enote. Foto: Posnetek zaslona

Največ je vreden ujet ruski vojak

Ukrajina je oktobra nekoliko spremenila prvotni način vrednotenja udarcev sovražniku, ki jih prejmejo ukrajinski upravljavci dronov. Tem je sistem nagrajevanja z e-točkami predvsem namenjen.

Ranjen ruski vojak je po novem vreden osem točk, mrtev pa dvanajst. Ubit oziroma onesposobljen ruski upravljavec dronov oziroma brezpilotnih letalnikov je vreden 25 točk. Največ, kar 120 točk, je vreden zajet in seveda živ ruski vojak, ki ga lahko Ukrajina nato izmenja za lastne vojne ujetnike.

Sistem nagrajevanja z e-točkami po besedah predstavnikov ukrajinske vojske zagotavlja tudi veliko mero transparentnosti, saj imajo zelo dober pregled nad tem, koliko kosov katere opreme prejmejo posamezne bojne enote. Foto: Guliverimage

Uspešne napade na tarče morajo ukrajinski vojaki dokazati z videoposnetki, ki so jih posneli njihovi droni – naložiti jih morajo v komunikacijski sistem Delta, ki ga upravlja ukrajinska vojska.

Glede na seznam na spletni strani trgovine Brave1 Market je pri zbiranju e-točk trenutno daleč najuspešnejša ukrajinska brezpilotna enota Madžarove ptice, ki jo vodi ukrajinski major Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar.

Seznam vodilnih ukrajinskih brezpilotnih enot na spletni strani Brave1 Market Foto: Posnetek zaslona

Ukrajinske brezpilotne sile so samo oktobra eliminirale več kot 25 tisoč ruskih pehotnikov, trdijo upravljavci tržnice Brave1 Market, ki sledijo zbranim e-točkam.

Razvrednotenje človeškega življenja?

Dejstvo, da so Ukrajinci sistem nagrajevanja za uničenje ruskih nasprotnikov zasnovali po zgledu videoiger, je zmotilo nekatere kritike, tudi ukrajinske, ki menijo, da morda vodi do razvrednotenja človeških življenj.

Nekdanji ruski tožilec Gjunduz Mamedov je že septembra v intervjuju za revijo Time dejal, da si želi, da se ljudje iz vojne vrnejo kot ljudje in ne kot ubijalski stroji, sistemi, kot je opisani, ki nagrajuje ubijanje ruskih vojakov, pa to otežujejo, saj se zaradi njih vojna zdi manj resnična.

Tekmovanje v nabiranju točk z ubijanjem ruskih vojakov je po besedah ukrajinskih upravljavcev dronov močno izboljšalo njihovo učinkovitost in vodilo do razvoja taktik, ki še precej bolj ovirajo napredovanje Rusov. Foto: Reuters

Profesor mednarodnih odnosov na univerzi v britanskem Southamptonu Christian Enemark pa je za kanadsko radiotelevizijo CBC izrazil zaskrbljenost, da Ukrajina z nagrajevanjem za ubijanje pri vojakih, ki sodelujejo v programu, morda spodkopava občutek moralne resnosti smrtonosnih oziroma uničujočih dejanj, ki jih izvajajo, s tem pa povečuje tveganje za dehumanizacijo nasprotnikov.

"Čas za čustva je že zdavnaj mimo"

Podpredsednik ukrajinske vlade in nekdanji minister za digitalno preobrazbo Ukrajine Mihajlo Fedorov, eden od koordinatorjev in idejnih očetov programa nagrajevanja za zadetke z droni, zaskrbljene glasove razume, a poudarja, da je čas za čustvovanje že zdavnaj mimo.

Mihajlo Fedorov je od začetka ruske invazije Ukrajine kot minister za digitalno preobrazbo vodil ukrajinski odpor na kibernetski in digitalni fronti. Velja tudi za enega od očetov ukrajinskega brezpilotnega programa oziroma tako imenovane Vojske dronov, ki se je na bojišču izkazala za morda celo največjo oviro za Rusijo. Foto: Guliverimage

Kot je pred dnevi dejal za britanski Guardian, je Ukrajina v vojni namreč že štiri leta in stanje je še vedno zelo težko, proces točkovanja oziroma cenitve človeškega življenja pa je tako rekoč povsem brez čustev.

"Samo iščemo načine, kako biti učinkovitejši na bojišču. Na to gledamo kot na del našega vsakdanjega dela. Tu je malo ali celo nič čustvovanja. Pogosto se zdi, da gre samo za tehnično delo, tehnične procese. Če ne ustavite sovražnika, bo ubil vaše vojake, in ko bodo vaši vojaki mrtvi, bo nadaljeval osvajalski pohod, prišel v vaše mesto in začel rušiti ter pobijati civiliste," je dejal Fedorov.

Tim Mak, ukrajinski vojni poročevalec, je za CBC medtem kritiziral kritike sistema.

"Zadeva bi lahko bila sporna, če bi ljudi spodbujali k ubijanju tam, kjer za to ni nobene potrebe, spodbude. Toda Ukrajinci so že v vojni, njihove vojake že pobijajo, tudi oni že pobijajo nasprotnike," je dejal.