Matic Tomšič

Matic Tomšič

Usodna napaka Rusov: Naredili so edino stvar, ki je ne bi smeli #video

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Ruski organi pregona so ujeli tri domnevne hekerje, ki po navedbah ruskega ministrstva za notranje zadeve vlečejo niti v ozadju enega od najnevarnejših računalniških virusov ta hip, zlonamernega programa za krajo osebnih podatkov Meduza. Skupini domnevnih kiberkriminalcev so na sled prišli zato, ker so storili usodno napako – njihov virus je bil uporabljen za napad na tarčo v Rusiji.

Ukrade lahko največje in najdragocenejše skrivnosti

Zlonamerni program za krajo osebnih podatkov Meduza (uradno ime Medusa Infostealer) je v krogih strokovnjakov za informacijsko varnost poznan od konca leta 2023.

Gre za tehnično izredno napredno zlonamerno programsko opremo, ki lahko ob okužbi ciljnega računalnika z njega med drugim ukrade podatke za prijavo v uporabniške račune, podatke o kriptodenarnicah, "oživi" pa lahko tudi že potekle piškotke v brskalniku Google Chrome, kar napadalcem omogoča neposreden prevzem nadzora nad uporabniškimi računi. 

Kiberkriminalna združba v ozadju Meduze je na internetnih črnih trgih to ponujala kot storitev, ki jo je bilo mogoče najeti. Združbi so "stranke" tako lahko plačevale, da je zanje izvajala napade na točno določene tarče.

Usodna napaka: Napadli so domačo tarčo

Ruske oblasti, ki so sicer znane po relativnem toleriranju kiberkriminalcev, dokler ti ogrožajo računalniške sisteme v drugih državah –nekateri znani ruski hekerji, za katerimi je razpisana mednarodna tiralica, v domovini celo živijo kot kralji – so na skupino, ki stoji za Meduzo, postale pozorne po tem, ko je bila ta maja letos uporabljena za napad in krajo občutljivih podatkov instituciji v ruskem mestu Astrahan. 

Eden od aretiranih domnevnih hekerjev. | Foto: Posnetek zaslona Eden od aretiranih domnevnih hekerjev. Foto: Posnetek zaslona

Kot so sporočili z ruskega ministrstva za notranje zadeve, so med preiskavo dogodka ugotovili, da so z Meduzo povezane tri ključne osebe, šlo je za dva moška in žensko iz Moskve oziroma iz okolice ruske prestolnice. Na njihovih domovih so izvedli hišne preiskave, med katerimi so vse tri tudi aretirali. 

Po besedah Irine Volk, policijske inšpektorice in uradnice na ruskem notranjem ministrstvu, preiskava še poteka, saj naj bi bilo z Meduzo po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov povezanih še več oseb. 

