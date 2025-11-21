Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Petek,
21. 11. 2025,
14.07

Slavoj Žižek: To so skrajno nesramne laži

St. M.

Slavoj Žižek | Filozof Slavoj Žižek je za Dnevnik pojasnil, da gre za popolno izmišljotino in "okoren falsifikat", ki kaže, "kako nizko smo padli". Dodal je, da je to zanj dokončen dokaz, da je treba na referendumu glasovati za zakon. | Foto Guliverimage

Filozof Slavoj Žižek je za Dnevnik pojasnil, da gre za popolno izmišljotino in "okoren falsifikat", ki kaže, "kako nizko smo padli". Dodal je, da je to zanj dokončen dokaz, da je treba na referendumu glasovati za zakon.

Foto: Guliverimage

Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je ostalo malo časa, zato tudi tehnike prepričevanja neodločenih volivcev postajajo bolj neizprosne. Med drugim se je na družbenih omrežjih pojavila ponarejena izjava filozofa Slavoja Žižka, v kateri se ta postavlja na stran nasprotnikov zakona, kar pa sam ostro zavrača.

Na družbenih omrežjih se pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja širijo ponarejene izjave Slavoja Žižka, ki jih ustvarjajo nasprotniki zakona s pomočjo umetne inteligence.

Filozof je na nekatere medije poslal naslednje sporočilo, v katerem zanika vsakršno vpletenost v te vsebine.

Spoštovani,

v zadnjih dneh se po digitalnih in predvsem desno usmerjenih medijih širijo povsem izmišljene novice v zvezi z mojim stališčem do prihajajočega referenduma. Skrajna nesramnost teh laži dokazuje, kako malo gre nasprotnikom pravice do prostovoljnega končanja življenja v resnici za osnovno človekovo dostojanstvo. Da razbijem vse dvome, bi rad ponovno zatrdil, da iz spoštovanja človekove duhovnosti brezpogojno podpiram pravico do prostovoljnega končanja življenja. 

Slavoj Žižek

V lažnem zapisu naj bi Žižek nasprotoval zakonu. Zapis je med drugim delila tudi poslanka SDS Alenka Jeraj na omrežju Facebook:

Žižek je za Dnevnik pojasnil, da gre za popolno izmišljotino in "okoren falsifikat", ki kaže, "kako nizko smo padli". Dodal je, da je to zanj dokončen dokaz, da je treba na referendumu glasovati za zakon.

Filozof poudarja, da je vprašanje prostovoljne pomoči pri končanju življenja predvsem duhovne narave: ko človek trpi neznosne bolečine, se razkraja tudi kot duhovno bitje. Po njegovem mnenju je edina prava duhovna drža – ob ustreznih varovalkah – omogočiti takšnemu človeku, da ohrani dostojanstvo in duhovno integriteto.

