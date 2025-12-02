Policija: Redovnica se je sama zabodla

Zagrebška policija je sporočila, da je redovnica, ki je trdila, da jo je na ulici napadel neznani moški, lažno prijavila napad. V kriminalistični preiskavi so ugotovili, da si je 35-letnica sama zadala poškodbo z nožem, ki ga je predhodno kupila v trgovini v Zagrebu, poroča portal Index.

Policijska uprava Zagreb je v petek poročala o poškodbi 35-letne ženske, kar je privedlo do začetka obsežne kriminalistične preiskave. Policija je takoj po prijavi opravila pogovore z več osebami in izvedla vrsto ukrepov za ugotovitev vseh okoliščin.

V ponedeljek, dan po odpustu iz bolnišnice, je redovnica na policijo vložila kazensko ovadbo, v kateri je trdila, da jo je poškodoval neznani storilec, ki se ji je približal na ulici in jo poškodoval z nožem. Po pregledu v bolnišnici so ugotovili, da ima lažje poškodbe.

Sledi kazenska prijava

Med preiskavo je policija ugotovila, da je prijava morda lažna. Z intenzivnimi preverjanji so ugotovili, da je ženska lažno prijavila kaznivo dejanje, da bi zavedla policijo, čeprav je vedela, da je lažna prijava kaznivo dejanje. Preiskava je potrdila, da si je poškodbo povzročila sama z nožem, ki ga je kupila pred tem.

Na podlagi ugotovitev bodo policisti zoper redovnico vložili kazensko ovadbo na pristojno kazensko državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja lažne prijave po 304. členu, 1. odstavku kazenskega zakonika.

Po tem, ko je bilo potrjeno, da gre za samopoškodovanje, so policisti poklicali reševalce. Po odločitvi zdravnice so žensko prepeljali v ustrezno zdravstveno ustanovo na nadaljnjo oskrbo.