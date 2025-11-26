Oče sredi ulice zabodel 15-letno hčerko, ki se v bolnišnici bori za življenje

Dunaj pretresa napad očeta, ki je sredi ulice pretepel in večkrat zabodel svojo 15-letno hčerko. Priče, ki so slišale dekličino kričanje, so prihitele na pomoč in poklicale reševalce. Deklico so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer se bori za življenje, poroča Fenix.

Policisti mestne policijske uprave Donaustadt so 50-letnemu osumljencu na kraju dogodka odvzeli prostost in mu zasegli kuhinjski nož.

Dekle s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Oče je 15-letnico večkrat zabodel v zgornji del telesa in vrat. Nujno prvo pomoč so ji reševalci nudili na samem kraju dogodka, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, je sporočila avstrijska policija.

Oče ni odobraval hčerinega fanta

Po navedbah policije je 50-letnik med prvim zaslišanjem priznal kaznivo dejanje in je trenutno v policijskem pridržanju. Motiv napada policija še preiskuje.

Avstrijski mediji sicer poročajo, da je napadalec državljan Afganistana, ki da je napadel svojo hčer, ker ni odobraval njenega fanta. Menil je, da je hči s tem omadeževala ugled družine.