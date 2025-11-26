Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
26. 11. 2025,
20.21

Sreda, 26. 11. 2025, 20.21

Formula 1

Newey novi šef Aston Martina v F1

Adrian Newey Aston Martin | Adrian Newey je novi šef ekipe Aston Martin. | Foto Aston Martin F1

Adrian Newey je novi šef ekipe Aston Martin.

Foto: Aston Martin F1

Britanski inženir in funkcionar Adrian Newey je postal novi šef ekipe Aston Martin v formuli 1, je moštvo danes sporočilo na spletni strani. Newey je po dolgoletnem delovanju pri Red Bullu z Aston Martinom podpisal dolgoročno pogodbo septembra 2024, zdaj pa bo nadomestil dosedanjega šefa Andyja Cowella.

Newey, eden najboljših oblikovalcev oziroma konstruktorjev v zgodovini F1, naj bi se po pisanju francoske tiskovne agencije AFP po prihodu k Aston Martinu večkrat sporekel s Cowellom glede usmeritve ekipe v prihodnosti ter dizajna novega dirkalnika v sezoni polni razočaranj.

V medijih so se pojavljale tudi govorice, da naj bi kakšnega od vodilnih položajev v britanski ekipi zasedel nekdanji šef ekipe Red Bulla Christian Horner, danes pa so pri Aston Martinu kar sami zatrli govorice s povišanjem Newyja na mesto šefa ekipe.

Cowell bo nadaljeval delo pri britanski ekipi, odslej bo glavni strateški direktor moštva in obenem skrbel za odnose z dobaviteljem motorjev Hondo.

"Veselim se dodatne vloge v ekipi, medtem ko skušamo moštvo postaviti v kar najboljši položaj za tekmovanje z ostalimi," je Newey dejal v izjavi za Aston Martin.

Šestinšestdesetletni Britanec je imel pomembno vlogo pri kar 13 naslovih svetovnih prvakov med vozniki in 12 konstruktorskimi naslovi v ekipah Williamsa (1991-1996), McLarna (1997-2005) in Red Bulla (2006-2024).

Aston Martin je dve dirki pred koncem sezone na osmem mestu z 72 točkami, a je blizu tudi predzadnja ekipa sezone Kick Sauber (68). V posamični razvrstitvi je najvišje španski veteran Fernando Alonso na 13. mestu, Kanadčan Lance Stroll pa je 16. med 20 vozniki.

Predzadnja preizkušnja sezone bo v Katarju ta konec tedna, konec sezone pa bo teden kasneje v Abu Dabiju.

Formula 1 Adrian Newey Aston Martin
