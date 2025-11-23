"To je moja najslabša sezona. Naj se še tako trudim, je samo še slabše," je bil po VN Las Vegasa povsem strt sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton. Po 20. štartnem mestu se je sicer prebil na deseto mesto in po diskvalifikaciji McLarnovih voznikov napredoval na osmo mesto. A Ferrari ima vse manj možnosti za končno drugo mesto v konstruktorskem seštevku. "S takimi mojimi nastopi nimamo več možnosti."

Sedem naslovov svetovnega prvaka in 105 zmag. Lewis Hamilton je vajen zmagovanja. Že res, da tudi zadnje tri sezone pri Mercedesu niso bile več šampionske, a toliko razočaranj kot v prvi s Ferrarijem v svoji 19-letni karieri še ni doživel. Na dosedanjih 22 dirkah še ni bil na zmagovalnem balkonu. Kar nekajkrat je pred novinarje stopil poklapan, redkobeseden in razočaran, ne le nad dirkalnikom, temveč tudi nad svojim dirkanjem. Tako je bilo tudi v Las Vegasu, že po zadnjem mestu na kvalifikacijah, kot tudi po osmem mestu na dirki (sprva je bil deseti, a so štiri ure po dirki diskvalificirali oba McLarnova dirkača). Ko ga je novinar mreže Sky Sports vprašal, ali je s tem dobil vsaj nekaj tolažbe po kvalifikacijskem rezultatu, je sprva odgovoril z eno besedno: "Nič." Nato je še dodal: "To deseto mesto mi nič ne pomeni. Še vedno je to slab konec tedna." Je bilo vsaj kaj pozitivnega na dirki? "Ne."

Hamilton: S takimi mojimi nastopi nimamo več možnosti

Že po kvalifikacijah se je zdel Lewis Hamilton povsem obupan. Foto: Reuters Tako kot po kvalifikacijah, je tudi zdaj povedal, da se počuti grozno. "To je moja najslabša sezona. Naj se še tako trudim, je samo še slabše," je bil popolnoma strt 40-letni britanski dirkač. Na štartu oziroma v prvem zavoju je pridobil sedem mest, nato pa z najtršimi gumami ni več mogel pridobiti velikega mesta. "Imel sem čist prvi krog – pač sem se izognil težavam." Hamilton priznava, da komaj čaka konec sezone. Za Ferrari bosta zadnji dve dirki v Katarju in Abu Dabiju sicer še kako pomembni. Še pred dvema dirka so bili drugi v konstruktorskem seštevku, zdaj so četrti, kar pomeni precej milijonov manj denarne nagrade. "Niti ne vem, koliko točk imamo – a s takimi mojimi nastopi nimamo več možnosti."

Charles Leclerc je skozi cilj pripeljal na šestem mestu, prehitel ga je še Andrea Kimi Antonelli, ki je bil na 17. štartnem mestu. Foto: Reuters

Ferrari je 13 točk za Red Bullom in že 53 za Mercedesom. Tudi Charles Leclerc v drugem Ferrariju, ki se je po devetem štartnem mestu prebil na šesto, z rezultatom ni bil zadovoljen. Njegov dirkalnik je bil na suhi stezi sicer precej hitrejši kot na mokri na kvalifikacijah. Po diskvalifikaciji drugega Landa Norrisa in četrtega Oscar Piastri je sicer napredoval na četrto mesto, a sta zato še precej več točk dobila George Russell in Andrea Kimi Antonelli (oba Mercedes), ki sta bila drugi in tretji.

VN Las Vegasa, vrstni red po diskvalifikaciji McLarna:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes) +23,5

3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +30,4

4. Charles Leclerc (Ferrari) +30,6

5. Carlos Sainz (Williams) +34,9

6. Isack Hadjar (Racing Bulls) +45,2

7. Nico Hülkenberg (Sauber) +51,1

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +59,3

9. Esteban Ocon (Haas) +60,6

10. Oliver Bearman (Haas) +70,5

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +85,3

12. Juki Cunoda (Red Bull) +86,9

13. Pierre Gasly (Alpine) +91,7

14. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 krog

15. Franco Colapinto (Alpine) +1 krog



Diskvalifikacija: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

Odstop: Alex Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)

Skupni seštevek po diskvalifikaciji McLarna (22/24):



1. Lando Norris (McLaren) 390 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 366

4. George Russell (Mercedes) 294

5. Charles Leclerc (Ferrari) 226

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 137

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 49



1. McLaren Mercedes* 756 točk

2. Mercedes 431

3. Red Bull Honda 391

4. Ferrari 378

5. Williams Mercedes 121

6. Racing Bulls Honda 90



*Konstruktorski svetovni prvaki