Nova slaba novica iz slovenske ženske ekipe za tehnične discipline: Neja Dvornik si je na ogrevanju pred nedeljskim slalomom v Gurglu poškodovala gleženj. Tretjo žensko tekmo sezone bo izpustila in je že na poti v domovino na dodatne preglede.

Neja Dvornik je padla na jutranjem ogrevanju v Gurglu in si poškodovala gleženj, zato je na štartu ne bo, so dobro uro pred začetkom drugega slaloma alpskih smučark v novi sezoni sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Sedma s prvega slaloma je že na poti na nadaljnje zdravniške preiskave, več informacij o resnosti poškodbe sledi tekom dneva.

Slovenska ekipa za tehnične discipline je že pred prvim slalomom zime izgubila najmočnejše orožje, ko si je koleno poškodovala Andreja Slokar in predčasno sklenila olimpijsko sezono.