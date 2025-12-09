Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
MOL Slovenija

Torek, 9. 12. 2025, 7.00

6 dni, 20 ur

Tako enostavno do celoletne brezplačne zaloge vrhunskega goriva

Vsebino omogoča MOL Slovenija

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki se nanašajo na leto 2022, povprečna slovenska družina za stroške prevoza nameni približno 21 odstotkov mesečnega družinskega proračuna. Pa veste, da lahko z malo sreče vrhunsko gorivo vse leto točite brezplačno?

MOL Slovenija | Foto: MOL Slovenija Foto: MOL Slovenija

Zakaj je kakovostno gorivo pomembno?

V cestnem prometu so zimske razmere lahko zelo zahtevne, zato je smiselno poskrbeti za brezhibno delovanje vozila. Po raziskavah sodeč Slovenci, ko obiščemo bencinski servis za točenje goriva, najpogosteje natočimo kar poln rezervoar. Pri tem je še kako pomembno, katero gorivo izberemo. Na več kot 130 bencinskih servisih MOL in INA po državi je gostom na voljo vrhunsko premium gorivo EVO Plus, ki je posebej cenjeno predvsem v zimskem času, saj poskrbi za brezhiben zagon motorja. Kakovost goriv v MOL redno spremljajo, saj ga testirajo v neodvisnem laboratoriju DTC v Avstriji, rafinerije, ki so v lasti Skupine MOL, pa omogočajo tudi nenehen razvoj lastnosti goriva za čim boljši izkoristek, večjo moč motorja in čim manj emisij. Ustrezno gorivo je nujno za ohranjanje mladosti vašega avtomobila.

Nakup, ki vam lahko prinese celoletno brezplačno zalogo goriva

Razlogov za naslednji obisk bencinskih servisov MOL ali INA po Sloveniji je torej veliko, dodajamo pa še enega – sodelovanje v nagradni igri, ki traja do 31. januarja 2026. Sodelovanje je preprosto: v aplikaciji MOL Move, v kateri MOL nagrajuje svoje zveste stranke z različnimi ugodnostmi in popusti, potrdite sodelovanje.

Ob vsakem nakupu uporabite aplikacijo MOL Move in že ste del nagradne igre, saj v njej sodelujete s skoraj vsakim nakupom, ki ga opravite na bencinskih servisih MOL ali INA v Sloveniji. To pomeni, da v nagradni igri sodelujete z nakupi vrhunskega goriva EVO, Fresh Corner prigrizkov in kave, izdelkov za nego vozila in drugih izdelkov, ki so na voljo v trgovinah bencinskih servisov MOL in INA po Sloveniji. Točenje premium goriva EVO Plus vaše možnosti za zmago podvoji, saj se transakcija v boben za žrebanje prenese dvakrat.

MOL Slovenija | Foto: MOL Slovenija Foto: MOL Slovenija

Nagrade žrebajo tedensko, ko nagradijo eno stranko z darilnim bonom v vrednosti 100 €. Ob koncu nagradne igre, torej po 31. januarju 2026, pa bodo izžrebali 5 srečnežev in jih nagradili s celoletnim brezplačnim točenjem vrhunskega EVO goriva na bencinskih servisih MOL ali INA po Sloveniji.

