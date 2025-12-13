Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
13. 12. 2025,
6.56

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Val d'Isere Žan Kranjec Žan Kranjec Marco Odermatt veleslalom alpsko smučanje

Sobota, 13. 12. 2025, 6.56

54 minut

Alpsko smučanje, Val d'Isere, veleslalom (m)

Žan Kranjec znova v ogenj

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Žan Kranjec | Žan Kranjec upa na boljšo predstavo kot jo je prikazal na zadnjem veleslalomu v Beaver Creeku. | Foto Reuters

Žan Kranjec upa na boljšo predstavo kot jo je prikazal na zadnjem veleslalomu v Beaver Creeku.

Foto: Reuters

V Val d'Iseru v Franciji je danes na sporedu četrti moški veleslalom v tej sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. Edini slovenski predstavnik na štartni listi je Žan Kranjec, ki ima štartno številko štiri. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finale bo ob 13. uri.

Marco Odermatt
Sportal Odermatt do nove zmage, Kranjec daleč za svojimi pričakovanji

Žan Kranjec je bil na uvodnem veleslalomu sezone 2025/26 v Söldnu deveti, nato v Copper Mountainu v ZDA deveti, nazadnje v Beaver Creeku pa le 24. Danes ima tako priložnost, da napade svojo najboljšo uvrstitev v sezoni, na progo Le face de Bellvarde v Val d'Iseru se bo pognal s štartno številko štiri.

Tekmo bo odprl Švicar Thomas Tumler, vodilni smučar v svetovnem pokalu in zmagovalec dveh veleslalomov sezone Marco Odermatt pa bo štartal tik pred Kranjcem.

V nedeljo bo Val d'Isere gostil še tretji moški slalom sezone, naslednji teden pa bodo na delu spet specialisti za hitri disciplini, od 18. do 20. decembra bodo v Val Gardeni v Italiji odpeljali dva smuka in superveleslalom.  

Val d'Isere, veleslalom, štartna lista:

1. Thomas Tumler (Švi)
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
3. Marco Odermatt (Švi)
4. Žan Kranjec (Slo)
5. Stefan Brennsteiner (Avt)
6. Loic Meillard (Švi)
7. Henrik Kristoffersen (Nor)
8. Atle Lie Mcgrath (Nor)
9. Marco Schwarz (Avt)
10. Timon Haugan (Nor)
11. Thibaut Favrot (Fra)
12. River Radamus (ZDA)
13. Alex Vinatzer (Ita)
14. Filip Zubčić (Hrv)
15. Luca De Aliprandini (Ita)

Preberite še:

Lindsey Vonn, St. Moritz
Sportal Lindsey Vonn razred zase, Ilka Štuhec 14.
Ilka Štuhec
Sportal "Pripravljenost je na ravni, kot bi si želela"
Ažnoh
Sportal Po grdem padcu se je iz bolnišnice oglasil slovenski smučar
Val d'Isere Žan Kranjec Žan Kranjec Marco Odermatt veleslalom alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.