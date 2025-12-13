Žan Kranjec znova v ogenj

V Val d'Iseru v Franciji je danes na sporedu četrti moški veleslalom v tej sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. Edini slovenski predstavnik na štartni listi je Žan Kranjec, ki ima štartno številko štiri. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finale bo ob 13. uri.

Žan Kranjec je bil na uvodnem veleslalomu sezone 2025/26 v Söldnu deveti, nato v Copper Mountainu v ZDA deveti, nazadnje v Beaver Creeku pa le 24. Danes ima tako priložnost, da napade svojo najboljšo uvrstitev v sezoni, na progo Le face de Bellvarde v Val d'Iseru se bo pognal s štartno številko štiri.

Tekmo bo odprl Švicar Thomas Tumler, vodilni smučar v svetovnem pokalu in zmagovalec dveh veleslalomov sezone Marco Odermatt pa bo štartal tik pred Kranjcem.

V nedeljo bo Val d'Isere gostil še tretji moški slalom sezone, naslednji teden pa bodo na delu spet specialisti za hitri disciplini, od 18. do 20. decembra bodo v Val Gardeni v Italiji odpeljali dva smuka in superveleslalom.

Val d'Isere, veleslalom, štartna lista: 1. Thomas Tumler (Švi)

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

3. Marco Odermatt (Švi)

4. Žan Kranjec (Slo)

5. Stefan Brennsteiner (Avt)

6. Loic Meillard (Švi)

7. Henrik Kristoffersen (Nor)

8. Atle Lie Mcgrath (Nor)

9. Marco Schwarz (Avt)

10. Timon Haugan (Nor)

11. Thibaut Favrot (Fra)

12. River Radamus (ZDA)

13. Alex Vinatzer (Ita)

14. Filip Zubčić (Hrv)

15. Luca De Aliprandini (Ita)

…

