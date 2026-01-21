Italijanska alpska smučarka Federica Brignone se je po hudi poškodbi v Kronplatzu uspešno vrnila na bele strmine. A svetovna veleslalomska prvakinja, ki je dokazala, da je njen olimpijski nastop realnost, ostaja previdna.

Tako ne bo odpotovala na naslednjo tekmo v češki Špindleruv Mlyn, saj pred igrami v Cortini, ki se bodo začele 6. februarja, ne želi tvegati, je sporočilo Italijanske smučarske zveze povzel AFP.

Petintridesetletna Brignone je v torek na veleslalomu v Kronplatzu v Italiji končala na šestem mestu, devet mesecev po tem, ko si je zlomila obe nogi.

Na Češko iz podobnih razlogov ne bo potovala tudi njena rojakinja Sofia Goggia.

"Goggia se bo raje malo odpočila, nato pa se posvetila treningu hitrih disciplin," so sporočili iz italijanske zveze.

