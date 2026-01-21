Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
15.22

Italijanka ostaja previdna

Federica Brignone ne bo potovala na Češko

Federica Brignone | Federica Brignone se je po hudi poškodbi uspešno vrnila na bele strmine in na nedavnem veleslalomu v Kronplatzu zasedla izjemno šesto mesto, zdaj pa bo izpustila naslednjo postajo svetovnega pokala na Češkem. | Foto Reuters

Federica Brignone se je po hudi poškodbi uspešno vrnila na bele strmine in na nedavnem veleslalomu v Kronplatzu zasedla izjemno šesto mesto, zdaj pa bo izpustila naslednjo postajo svetovnega pokala na Češkem.

Foto: Reuters

Italijanska alpska smučarka Federica Brignone se je po hudi poškodbi v Kronplatzu uspešno vrnila na bele strmine. A svetovna veleslalomska prvakinja, ki je dokazala, da je njen olimpijski nastop realnost, ostaja previdna.

Tako ne bo odpotovala na naslednjo tekmo v češki Špindleruv Mlyn, saj pred igrami v Cortini, ki se bodo začele 6. februarja, ne želi tvegati, je sporočilo Italijanske smučarske zveze povzel AFP.

Petintridesetletna Brignone je v torek na veleslalomu v Kronplatzu v Italiji končala na šestem mestu, devet mesecev po tem, ko si je zlomila obe nogi.

Na Češko iz podobnih razlogov ne bo potovala tudi njena rojakinja Sofia Goggia.

"Goggia se bo raje malo odpočila, nato pa se posvetila treningu hitrih disciplin," so sporočili iz italijanske zveze.

