Avtor:
Pe. M.

Sobota,
6. 12. 2025,
19.23

Osveženo pred

15 minut

Sobota, 6. 12. 2025, 19.23

15 minut

Pred 23-letnikom je dolgo okrevanje

Rok Ažnoh iz bolniške postelje: Vrnil se bom

Pe. M.

Roka Ažnoha čaka daljša rehabilitacija. Foto Reuters

Roka Ažnoha čaka daljša rehabilitacija.

Foto: Reuters

Slovenski alpski smučar Rok Ažnoh, ki je na četrtkovem smuku v Beaver Creeku grdo padel, je na družbenem omrežju objavil fotografijo iz bolnišnice in pripisal, da bosta poškodbi sprednje križne vezi in stranske vezi zahtevali daljšo rehabilitacijo, a da se bo vrnil.

Rok Ažnoh, Beaver Creek
Sportal Po grdem padcu spodbudne novice za Roka Ažnoha

Ažnoh je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad smučmi, se zaletel v zaščitno ogrado, izgubil čelado in negibno obležal. Ob progi so ga reševalci oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v bolnišnico v Vail.

"Po temeljitih preiskavah  so zdravniki ugotovili, da ne gre za hujšo poškodbo glave in vratu. Utrpel je pretres možganov in si poškodoval sprednjo križno ter stranske vezi na desni nogi," so dan pozneje sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Danes pa se je na družbenem omrežju oglasil še sam. "Sezona je zame končana. Natrgana sprednja križna in poškodba notranje stranske vezi po padcu v Beaver Creeku bosta zahtevali nekaj časa, da si opomoreta 🍀 Hvala za pomoč in podporo - vrnil se bom! ✌️🚑," je zapisal 23-letnik.

