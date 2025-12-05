Po grdem padcu spodbudne novice za Roka Ažnoha

Slovenski alpski smučar Rok Ažnoh je na četrtkovem smuku v Beaver Creeku silovito padel in utrpel pretres možganov, zaradi česar je za nekaj sekund tudi izgubil zavest, pred evakuacijo pa se je ponovno zavedel. Prvo slikanje 23-letnika s CT ni pokazalo poškodb glave in vratu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Ažnoh je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad smučmi, se zaletel v zaščitno ogrado, izgubil čelado in negibno obležal. Ob progi so ga reševalci oskrbeli, helikopter pa ga je odpeljal v bolnišnico. Tekma, ki jo je dobil Švicar Marco Odermatt, je bila zaradi njegovega padca za nekaj časa prekinjena.

Po včerajšnjem padcu, je bil Ažnoh takoj prepeljan v bolnišnico v Vail. "Po temeljitih preiskavah so zdravniki ugotovili, da ne gre za hujšo poškodbo glave in vratu. Utrpel je pretres možganov, ter si poškodoval sprednjo križno, ter stranske vezi na desni nogi," so sporočili iz SZS. Mladinski svetovni prvak v smuku iz leta 2023 je prejel tudi nekaj šivov na obrazu.

Zdravstvena služba Smučarske zveze Slovenije, ki jo vodi dr. Matjaž Turel, je v stalnem stiku z ekipo in ameriškimi kolegi in bo v naslednjih dneh sprejela nadaljnje odločitve o poteku zdravljenja. "Naslednja informacija bo na voljo v začetku naslednjega tedna," so še dodali pri krovni zvezi.

"Nekaj časa je bil nezavesten, nato pa se je zbudil in se normalno odzval. Opravili so CT. Glava in vrat sta v redu," pa je že v četrtek v povezavi z Ažnohom dejal trener Aleš Brezavšček.

