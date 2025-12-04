Na Floridi danes novi pogovori delegacij Ukrajine in ZDA

Pogajalska delegacija ZDA, ki se je v torek mudila na pogovorih v Moskvi glede načrta za končanje vojne v Ukrajini, naj bi ukrajinski delegaciji danes na Floridi poročala o srečanju z rusko delegacijo na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom, poročajo ameriški mediji in britanski BBC. Preboja v pogovorih sicer ni bilo.

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in zet predsednika ZDA Jared Kushner, ki sta se v torek mudila v Moskvi, naj bi se danes na Floridi srečala z ukrajinsko pogajalsko delegacijo, ki jo vodi generalni sekretar sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, so ob sklicevanju na Belo hišo poročali britanski BBC ter ameriška New York Times in CBS News.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo prav tako napovedal, da bosta Umerov in načelnik generalštaba ukrajinske vojske Andrij Hnatov po pogovorih z evropskimi predstavniki začela priprave na skorajšnje srečanje z ameriško delegacijo v ZDA.

Srečanje brez preboja

Ameriška in ruska stran na pet ur trajajočih pogovorih o končanju vojne v Ukrajini v torek nista dosegli preboja, čeprav sta jih obe ocenili kot konstruktivne in produktivne. Toda za zdaj niso našli kompromisa glede ključnih vprašanj, pri čemer so bila izpostavljena zasedena ukrajinska ozemlja in članstvo Ukrajine v zvezi Nato, čemur Rusija še naprej ostro nasprotuje.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši ocenil, da Putin želi doseči dogovor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Predsednik Putin je imel včeraj zelo dober sestanek z Jaredom Kushnerjem in Stevom Witkoffom. Kaj bo izid tega sestanka? Ne morem reči, kajti za tango sta potrebna dva," je dejal.

Evropske države medtem pozdravljajo pogovore, vendar so večinoma skeptične do ruskih namer v pogajanjih o Ukrajini, kot je bilo slišati v sredo iz več evropskih prestolnic, medtem ko so se v Bruslju sestajali zunanji ministri članic Nata. Kritizirali so tudi Putinovo agresivno retoriko, potem ko je ruski predsednik pred torkovimi pogovori dejal, da si Rusija ne želi vojne z Evropo, a da je, če bi jo začela stara celina, nanjo pripravljena.