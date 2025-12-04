Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Resno svarilo Trumpu: Ne počni tega

Donald Trump | "Sprva se bodo Rusi lepo pogovarjali, da bi pritegnili naložbe, a takoj ko bodo te prišle, bodo kradli, goljufali, aretirali, mučili ali celo ubijali, da bi zagotovili, da noben Američan ne bo zaslužil niti centa," predsednika ZDA Donalda Trumpa svari vlagatelj William Browder. | Foto Guliverimage

"Sprva se bodo Rusi lepo pogovarjali, da bi pritegnili naložbe, a takoj ko bodo te prišle, bodo kradli, goljufali, aretirali, mučili ali celo ubijali, da bi zagotovili, da noben Američan ne bo zaslužil niti centa," predsednika ZDA Donalda Trumpa svari vlagatelj William Browder.

Foto: Guliverimage

Britanski poslovnež William Browder, ki je bil nekdaj največji tuji vlagatelj v Rusiji, svari Donalda Trumpa in njegovo administracijo pred sklepanjem poslov z Rusijo. To ni samo katastrofalna politična poteza, ampak tudi nezaslišano neumna poslovna praksa, trdi.

Po poročanju Wall Street Journala (WSJ) je ameriški mirovni načrt za sklenitev miru v Ukrajini pravzaprav velika poslovna shema oziroma pretveza za večmilijardne posle med ZDA in Rusijo.

Rusi vabijo ameriške vlagatelje

Ruski investicijski bankir in tesni Putinov sodelavec Kiril Dmitrijev je predlagal, da bi imela ameriška podjetja dostop do približno 300 milijard dolarjev (258 milijard evrov), ki jih ima ruska centralna banka in so trenutno zamrznjeni v Evropi.

To bi lahko financiralo rusko-ameriške projekte, pa tudi obnovo Ukrajine pod vodstvom ZDA. Po poročanju WSJ so se pogovarjali tudi o sodelovanju pri izkopavanju rudnin na Arktiki, prav tako o sodelovanju med sicer rivalskima vesoljskima programoma.

"Noben Američan ne bo zaslužil niti centa"

To poročanje WSJ je spodbudilo izvršnega direktorja investicijskega podjetja Hermitage Capital Management Williama Browderja k javnemu grajanju omenjenega načrta, piše nemški medij Focus.

V ZDA rojeni britanski poslovnež William Browder je bil nekdaj največji tuji vlagatelj v Rusiji, ki je imel svoje naložbe v številnih velikih ruskih podjetjih. A je zaradi zavzemanja za pravice delničarjev padel v nemilost ruskih oblasti. Novembra 2005 so mu tako preprečili prihod v Rusijo, ga deportirali v Veliko Britanijo in ga razglasili za grožnjo ruski varnosti. Junija 2007 so ruske oblasti tudi opravile preiskave v prostorih Browderjevega naložbenega sklada. | Foto: Guliverimage V ZDA rojeni britanski poslovnež William Browder je bil nekdaj največji tuji vlagatelj v Rusiji, ki je imel svoje naložbe v številnih velikih ruskih podjetjih. A je zaradi zavzemanja za pravice delničarjev padel v nemilost ruskih oblasti. Novembra 2005 so mu tako preprečili prihod v Rusijo, ga deportirali v Veliko Britanijo in ga razglasili za grožnjo ruski varnosti. Junija 2007 so ruske oblasti tudi opravile preiskave v prostorih Browderjevega naložbenega sklada. Foto: Guliverimage

"Nekoč sem bil največji tuji vlagatelj v Rusiji in z gotovostjo lahko rečem, da Rusi ne bodo dovolili nikomur, da bi kakorkoli profitiral. Sprva se bodo lepo pogovarjali, da bi pritegnili naložbe, a takoj ko bodo te prišle, bodo kradli, goljufali, aretirali, mučili ali celo ubijali, da bi zagotovili, da noben Američan ne bo zaslužil niti centa," je dejal.

Sam je takšen ruski odnos doživel tako velikokrat, da je to skoraj postalo norma, trdi Britanec. "Nihče od teh ljudi, ki se veselijo svojega prihodnjega bogastva, ne bo zaslužil niti centa. Nasprotno, zanje bi bilo lahko veliko slabše. Poleg tega takšni poslovni odnosi nosijo ogromna geopolitična tveganja," še svari Browder.

