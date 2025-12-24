Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzja je v torek ZDA na izrednem zasedanju Varnostnega sveta obtožil, da glede Venezuele ravna po kavbojsko, nezakonito blokado njene obale pa označil za jasno dejanje agresije. Veleposlanik Samuel Žbogar je tako kot večina govornikov izrazil resno zaskrbljenost nad dogajanjem.

"Ponovno potrjujemo naše stališče, da morajo vse države članice – velike in majhne – spoštovati mednarodno pravo, zlasti Ustanovno listino ZN. Načela suverenosti, ozemeljske celovitosti in neodvisnosti so temelj kolektivne varnosti in jih je treba spoštovati – ne le takrat, ko se nekdo počuti ogroženega," je dejal Žbogar in izrazil globoko zaskrbljenost zaradi morebitnih širših posledic za regijo.

V nastopu je opozoril na mednarodno pravo, ki lahko rešuje izzive nezakonite trgovine z mamili in varnosti plovbe, ter pozval države k zadržanosti. "Ukrepi, ki so običajno rezervirani za vojne razmere, spodkopavajo Latinsko Ameriko in Karibe kot območje miru," je dejal, obenem pa izrazil globoko zaskrbljenost nad humanitarnim položajem ter stanjem političnih in človekovih pravic v Venezueli.

"Enako zaskrbljeni smo zaradi poročil o pridržanju več deset tujih državljanov, ki so jim zavrnili komunikacijo in dostop do njihovih diplomatskih in konzularnih predstavnikov – to je jasna kršitev temeljnih obveznosti po mednarodnem pravu, zlasti tistih, ki so zapisane v Dunajskih konvencijah. Venezuelsko oblast pozivamo, naj v celoti spoštuje te obveznosti," je dejal in poudaril, da tudi v sporu med ZDA in Venezuele ni vojaške rešitve.

Ruski veleposlanik: ZDA nezakonito uničujejo civilna plovila v Karibskem morju

Izredno zasedanje zaradi ameriških vojaških operacij v Karibih, kot je potapljanje čolnov, ki naj bi tihotapili mamila, kopičenja vojaških sil in in zaseganja naftnih tankerjev, je zahtevala Venezuela. Pri tem sta jo podprli stalni članici Rusija in Kitajska.

Ruski veleposlanik Nebenzja je dejal, da ZDA nezakonito uničujejo civilna plovila v Karibskem morju, predstavnik Kitajske pa je izrazil nasprotovanje enostranskim dejanjem in nadlegovanju Venezuele. "ZDA morajo upoštevati mednarodno skupnost in se izogniti zaostrovanju ter ohraniti varnost plovbe v karibski regiji," je dejal.

Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik Haled Hiari je poudaril, da je edina pot za trajni mir dialog in preprečitev nestabilnosti. "Generalni sekretar Antonio Guterres je pripravljen podpreti vsa diplomatska prizadevanja, če bosta obe strani to želeli," je dejal in dodal, da Guterres podpira vse predloge za mirno rešitev.

Ameriški veleposlanik: Še naprej bomo uveljavljali sankcije

Ameriški veleposlanik Mike Waltz je zatrdil, da bodo še naprej uveljavljali sankcije, da režimu Nicolasa Madura blokirajo sredstva, s katerim financira mamilarski kartel de los Soles. To vključuje dobičke od prodaje nafte, s katerimi naj bi financiral narkoteroristične dejavnosti. "ZDA bodo storile vse kar je v njenih moči, da zaščiti našo poloblo in Američane," je dejal.

K razpravi se je prijavilo tudi nekaj držav iz Latinske Amerike, ki niso članice Varnostnega sveta ZN in večina – z izjemo Argentine – je bila kritična do obnašanja vlade predsednika Donalda Trumpa. Posebej oster je bil predstavnik Kube, ki je menil, da takšno obnašanje Washingtona spada v preteklost, predstavnik Nikaragve pa je dejanja ZDA označil za piratstvo in ropanje.

Venezuela: Grožnja je trenutna vlada ZDA

Predstavnik Venezuele je zatrdil, da so trenutno edina grožnja miru ZDA. "Zdi se, da je usoda obremenila ZDA z nalogo, da v imenu svobode Latinsko Ameriko pestijo z nesrečo. Svet mora vedeti, da grožnja ni Venezuela – grožnja je trenutna vlada ZDA," je dejal.

"Ne gre za mamila, ne gre za varnost in ne gre za svobodo. Gre za nafto, rudnike in ozemlje. Svet ve, da če se bodo oboroženi napadi nadaljevali, bomo z vso odločnostjo uveljavili svojo neodtujljivo pravico do samoobrambe," je opozoril.