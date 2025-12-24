Mladoletniku za napad na ribniškega župana delo v splošno korist

Okrožno sodišče v Ljubljani je mladoletnika, ki naj bi junija na veselici v Ribnici skupaj s še dvema pripadnikoma romske skupnosti napadel ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko, ki sicer takrat ni bila na službeni dolžnosti, spoznalo za krivega. Kazen bo odslužil s šestmesečnim delom v splošno korist, poroča Dnevnik.

Mladoletnik je bil za napad obtožen skupaj s polnoletnima Arsenom in Leonardom Novakom, a so mu zaradi mladoletnosti sodili ločeno in za zaprtimi vrati.

Sojenje preostalima obtoženima medtem še traja, v njem pa se je po poročanju Dnevnika zgodil nov preobrat, saj novo izvedensko mnenje ugotavlja, da sta napadena utrpela lažje telesne poškodbe.

Izvedensko mnenje: iz hujših v lažje poškodbe

Ob začetku sojenja domnevnima napadalcema na Okrajnem sodišču v Kočevju je sodni izvedenec ocenil, da sta Pogorelc in policistka v napadu utrpela hujše telesne poškodbe. Sojenje je bilo nato prestavljeno na Okrožno sodišče v Ljubljani.

Na zahtevo zagovornikov obeh obtoženih je sodišče naročilo novo izvedensko mnenje o resnosti poškodb pri komisiji ljubljanske medicinske fakultete, ki ji je predsedoval predstojnik Inštituta za sodno medicino Tomaž Zupanc. Komisija je ocenila, da je šlo tako v primeru župana kot policistke za lažje telesne poškodbe. Tudi zato sta zagovornika sodišču predlagala, da oba izpusti iz pripora, čemur pa sodišče ni sledilo.

Medtem ko sojenje domnevnim napadalcem na ribniškega župana in policistko poteka, pa naj bi bilo sojenje domnevno istim napadalcem za napad na 18-letnika, ki se je zgodil ob omenjeni veselici, še daleč. V začetku decembra je bila zadeva še v fazi preiskave na tožilstvu.

Napadalca prepoznal tudi v povezavi z drugim incidentom

V torek je sicer na sojenju Arsenu in Leonardu Novaku pričal moški, ki je bil na veselici zadolžen za usmerjanje prometa in parkirišče. Med drugim je pričal o omenjenem drugem incidentu. Kot je povedal, je po napadu na župana in policistko videl dva moška, ki sta pritekla iz smeri prireditvenega prostora in skupaj napadla 18-letnika.

Dodal je, da si je njegov kolega zapisal registrske tablice avtomobila, s katerim sta pobegnila napadalca. Policisti so kasneje avtomobil ustavili ter aretirali oba Novaka in mladoletnega osumljenca, ki so se peljali v njem. Na policiji je moški z visoko stopnjo prepričanosti prepoznal mladoletnika, za drugega napadalca pa ni bil prepričan, kdo je bil, še poroča Dnevnik.