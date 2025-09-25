Na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Ljubljani sta Arsen in Leonardo Novak, ki sta obdolžena napada na ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko, zanikala krivdo. Pogorelc je prek pooblaščenca vložil zahtevo za 60 tisoč evrov odškodnine, policistka pa za 96.500 evrov.

Zagovornika Arsena in Leonarda Novaka sta danes predlagala nadomestitev pripora obeh s hišnim priporom. Med drugim menita, da so dokazi za očitana dejanja omejeni. Sodni senat bo o tem odločal na glavni obravnavi, je dejala sodnica Neja Bizjak.

Tožilstvo 18-letnemu Leonardu in 25-letnemu Arsenu Novaku iz Kočevja očita nasilništvo ter kaznivi dejanji povzročitev lahke in hude telesne poškodbe. Kot je zapisalo v obtožnici, sta skupaj z mladoletnikom junija telesno poškodovala Pogorelca in policistko, ki je v prostem času posredovala na prireditvi. Pogorelc naj bi zaradi udarcev padel na tla, nato pa naj bi ga trojica še obrcala.

Tožilstvo spremenilo obtožnico, s težo kaznivega dejanja spremenjena pristojnost sodišč

Zagovornik Leonarda Novaka Andrej Žabjek je danes med drugim poudaril, da je bil Pogorelc na dan napada v Zdravstvenem domu Ribnica, kjer so ugotovili, da gre za lahke poškodbe.

Zagovornica Arsena Novaka Lea Krstić pa je zatrjevala, da Arsena Novaka ni bilo videti v bližini napada. Prav tako po njenih besedah ni dokaza, da je bil Pogorelc žrtev več udarcev.

Sojenje obdolženima se je sprva začelo na kočevskem okrajnem sodišču. Tožilstvo je obtožnico spremenilo tako, da jima poleg nasilništva očita kaznivi dejanji povzročitve hude, in ne zgolj lahke telesne poškodbe, zato se je s težo kaznivega dejanja spremenila tudi pristojnost sodišč.