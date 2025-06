Trije osumljenci za sobotno nasilje na gasilski veselici v Ribnici in napad na ribniškega župana Sama Pogorelca so bili danes privedeni k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Za mladoletnega osumljenca je preiskovalni sodnik odredil hišni pripor, drugima dvema osumljencema pa pripor, so navedli.

Dva moška sta na sobotni gasilski veselici fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca, ki je o tem sam obvestil medije. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so v nedeljo pojasnili, da sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana. Osumljene, ki so se s kraja odpeljali, so pozneje prijeli na območju Kočevja. 25-letnemu, 18-letnemu in mladoletnemu osumljencu so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost.

V ponedeljek pa so policisti zaradi novih ugotovitev v primeru napada na ribniškega župana 18-letnemu in mladoletnemu osumljencu odvzeli prostost, v ponedeljek zvečer so pridržali še 25-letnega osumljenca.

