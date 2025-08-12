Neverjetna ponudba: je Google pred ogromno spremembo?

Ameriško podjetje Perplexity AI korporaciji Alphabet, starševski družbi Googla, ponuja skoraj 30 milijard evrov za odkup spletnega brskalnika Google Chrome, daleč najbolj uporabljanega brskalnika na svetu. Čeprav Perplexity niti približno nima toliko denarja, da bi si lahko privoščil megalomanski posel, naj bi bilo v ozadju več zainteresiranih velikih vlagateljev. Chrome za Google zaradi monopola, ki ga ima na trgu brskalnikov, predstavlja tudi veliko težavo, saj ameriško sodstvo trenutno preudarja možnost, da tehnološkemu velikanu ukaže prodajo Chroma.

Podjetje Perplexity AI, ki razvija umetnointeligenčne modele in uporabnikom ponuja istoimenski spletni iskalnik, je po ocenah tržnih analitikov trenutno vredno le okrog 15,43 milijarde evrov oziroma približno polovico zneska, ki ga ponuja za dominantni spletni brskalnik Chrome.

Foto: Shutterstock

Chrome ima po vsem svetu kar 3,5 milijarde uporabnikov in je daleč najbolj priljubljen spletni brskalnik. Njegov tržni delež je trenutno skoraj 70-odstoten, je razvidno iz podatkov na analitični spletni strani GS Stat Counter.

V podjetju so za časnik The Wall Street Journal, ki je razkril njihovo ponudbo, ob tem zatrdili, da so v morebiten posel z Googlom vpleteni drugi vlagatelji, med drugim tudi nekateri kapitalski skladi.

The Wall Street Journal je morebitni prevzem Chroma družbe Perplexity AI označil za le malo verjeten.

Prva konkretna ponudba

O odkupu brskalnika Chrome so v zadnjem času glasno razmišljali že v drugih tehnoloških podjetjih, med drugim tudi v OpenAI, ki razvija umetnointeligenčnega pomočnika ChatGPT. A nihče drug še ni dal na mizo konkretne ponudbe, kot so to storili v družbi Perplexity AI.

Bo Google moral sprejeti ponudbo?

Izvršilni direktor Googla Sundar Pichai že dlje zavrača možnost, da bi Google odsvojil brskalnik Chrome, a morda bo to moral storiti. Ameriško pravosodje ima Google zaradi domnevno nezakonitega monopola brskalnika Chrome namreč že dlje na piki.

Brskalnik Chrome ima po vsem svetu in na vseh napravah trenutno kar 67,94-odstotni tržni delež. Foto: Matic Tomšič

Novembra lani je ameriško ministrstvo za pravosodje na sodišče vložilo poziv, naj tehnološkemu velikanu Google odredi prodajo široko uporabljanega spletnega iskalnika Chrome. Sodnik Amit Mehta bo po navedbah ameriških medijev o zadevi morda dokončno odločil še ta mesec.