Zuckerberg napoveduje: Konec je s pametnimi telefoni. To jih bo nadomestilo.

Šef podjetja Meta in eden od najbogatejših ljudi na svetu Mark Zuckerberg napoveduje konec pametnih telefonov. Po njegovih predvidevanjih bodo namesto pametnih telefonov novi človekovi vsakodnevni spremljevalci postala pametna očala.

Mark Zuckerberg je prepričan, da so pametna očala naslednja tehnološka meja zaradi prostoročnega upravljanja in funkcij umetne inteligence. Ker po vsem svetu vsak dan nosi očala do dve milijardi ljudi, bo mogoč množičen prehod na pametna očala, napoveduje.

Hiter prehod na pametna očala v prihodnjih letih?

"Tako kot so pred leti vsi prešli na pametne telefone, mislim, da bodo vsi uporabniki očal v naslednjih desetih letih precej hitro prešli na pametna očala," je dejal Zuckerberg. Verjame, da bodo tehnologijo v prihodnosti uporabljali tudi ljudje, ki ne nosijo očal, piše nemški medij Focus.

V podkastu Joeja Rogana januarja letos je Zuckerberg dejal, da je v zadnjih desetletjih malo pravih inovacij. "Steve Jobs je izumil iphone, zdaj pa, 20 let pozneje, samo sedijo na njem," je kritičen Zuckerberg.