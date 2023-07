Slabe novice za Elona Muska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Twitter je Elon Musk skupaj z drugimi vlagatelji odštel 44 milijard ameriških dolarjev, zdaj pa je to družbeno omrežje v velikih težavah.

Novo družbeno omrežje Twitter, za katerim stoji šef družbe Meta Mark Zuckerberg, je samo v petih dneh preseglo sto milijonov uporabniških profilov. Threads, ki so nekakšna kopija Twitterja, so tako že dosegli polovico števila uporabnikov Twitterja.

Kralj družbenih medijev Mark Zuckerberg, kot so ga opisali v švicarskem spletnem mediju watson.ch, je lahko te dni dobre volje. Pred petimi dnevi je zagnal nov družbeni medij Threads (niti po slovensko), v samo petih dnevih pa je svoj profil na njem odprlo več kot sto milijonov uporabnikov.

Zuckerberg želi več kot milijardo uporabnikov

Za primerjavo: aplikacija ChatGPT je potreboval približno dva meseca za prvih 100 milijonov uporabnikov, TikTok devet mesecev, Twitter pa več kot pet let. Twitterjev tekmec Mastodon, predstavljen leta 2016, pa je imel marca 2023, po sedmih letih, deset milijonov registriranih računov.

Zuckerbergu je uspelo kljub temu, da aplikacija Threads še ni na voljo v EU – in sicer zaradi potencialne neskladnosti z zakonodajo EU o izmenjavi in obdelavi podatkov. Po neuradnih virih prvi uporabniki "niti" prihajajo predvsem iz ZDA, Indije in Brazilije. Zuckerberg je javno napovedal, da je njegov cilj več kot milijardo uporabnikov na Threads.

Preprosto ustvarjanje profila, a le prek Instagrama

Del razloga za hitro rast je to, da je preprosto ustvariti profil Threads z obstoječim računom Instagram (prijava v Threads brez računa na Instagramu za zdaj ni mogoča). Teoretično se lahko več kot milijarda uporabnikov Instagrama prijavi takoj, ne da bi morali ustvariti nov uporabniški račun.

Kot piše watson.ch, je uspeh Zuckerbergove kopije Twitterja jasno pokazala nezadovoljstvo s spremembo Twitterja pod Elonom Muskom. Pod njegovim vodstvom je Twitter med drugim omilil ukrepe proti širjenju lažnih informacij in teorij zarote. Musk je tudi odpustil številne uslužbence podjetja Twitter.

Število uporabnikov Twitterja in njegov velik odmev

Facebook in Instagram sta po številu uporabnikov že zdavnaj prehitela Twitter. Storitev kratkih sporočil je nekdaj uporabljalo več kot 300 milijonih uporabnikov. Kasneje se je omenjalo le število uporabnikov, ki jih je Twitter dosegel s svojim oglaševanjem – gibalo se je okoli 230 milijonov.

Po drugi strani pa je bil pomen Twitterja vedno velik, saj so storitev uporabljali številni politiki, kot nekdanji predsednik ZDA Donald Trump - in je služil kot vir informacij številnim novinarjem.

Twitter na poti navzdol?

Medtem ko je Threads na poti navzgor, se zdi, da je promet na Twitterju močno upadel, odkar ga je za 44 milijard ameriških dolarjev prevzel multimilijarder Elon Musk. Vsaj tako nakazuje grafika, ki jo je v nedeljo objavil izvršni direktor Cloudflare Matthew Prince na Threads in Twitterju.

Musk je sicer le nekaj ur po zagonu aplikacije Threads Meti zagrozil s tožbo. Zuckerbergovi Meti očita nezakonito zlorabo Twitterjevih poslovnih skrivnosti in druge intelektualne lastnine, saj naj bi zaposlil več deset nekdanjih zaposlenih v podjetju Twitter, ki so še imeli dostop do strogo zaupnih informacij.