Se v rimskem Koloseju obeta dvoboj milijarderjev?

Po poročanju ameriških medijev naj bi v stik z ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom stopil italijanski minister za kulturo in mu ponudil pomoč pri organizaciji borbe UFC (mešanih borilnih vešči) v znamenitem rimskem Koloseju, kjer bi se pomeril z Elonom Muskom. Na ministrstvu za kulturo so informacije zanikali, a kljub temu govorice o skorajšnjem dvoboju ne potihnejo.

Že pretekli teden je Elon Musk na Twitterju objavil sporočilo, da je "pripravljen na boj v kletki" z Zuckerbergom. Ustanovitelj Facebooka je nato objavil posnetek Muskovega tvita in dodal napis "pošlji mi lokacijo".

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Za dvoboj naj bi bila zainteresirana tako 39-letni ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg kot tudi 52-letni šef Twitterja in drugi najbogatejši Zemljan Elon Musk. Ta je na Twitterju že zapisal, da za dvoboj v Koloseju obstajajo možnosti. Osebje blizu Zuckerberga je sporočilo posredovalo predsedniku UFC Danu Whitu, predstavniki organizacije pa naj bi že stopili v stik z ministrom.

The Italian government has reached out to Elon Musk and Mark Zuckerberg about staging their fight in the Colosseum, TMZ reports. pic.twitter.com/vZmdITf6OC — Pop Base (@PopBase) June 30, 2023

Koncertov v Koloseju ne organizirajo

V enem izmed sedmih čudes sveta, med katere spada skoraj dva tisoč let star Kolosej, že več kot sto let ni bilo organiziranih večjih dogodkov, poleg tega pa lahko na sedežih amfiteatra sedi le nekaj sto gledalcev, poroča TMZ. Leta 2003 je v okviru ekskluzivnega dobrodelnega koncerta v Koloseju nastopil sir Paul McCartney. Nastopil je pred okoli 400 obiskovalci, ki so za koncert plačali okoli 1.400 evrov (do 1.500 dolarjev). Vsi drugi koncerti so se odvijali na prizorišču tik pred zgradbo.

Rimski Kolosej, ki velja tudi za eno izmed sedmih čudes sveta, so začeli pod cesarjem Vespazijanom graditi leta 72 po Kr. (našega štetja) in ga pod njegovim naslednikom Titusom končali leta 80. Foto: Shutterstock

Kot je potrdilo več virov, naj bi se o morebitnem dvoboju glavni akterji že vsaj en teden večkrat na dan pogovarjali in se dogovarjali o morebitnih podrobnostih.

Težavo predstavljata tudi teža in višina dvobojevalcev

Največjo razliko med milijarderjema predstavljata višina in teža, saj je Zuckerberg visok 170 centimetrov, Musk pa 188 centimetrov. Poleg tega Mark tehta le 65,8 kilograma, Elon pa 104,3 kilograma, a če upoštevamo, da bi šlo za eksibicijski dvoboj, bi se pravila lahko spremenila.

Še preden so za prizorišče spektakularnega dvoboja začeli omenjati Kolosej, so razmišljali tudi o Las Vegasu, kar pa bi morala odobriti Državna atletska komisija Nevade (Nevada Athletic Commission).

Oba sta aktivna v borilnih športih

Znano je, da se Mark Zuckerberg ukvarja z borilnimi veščinami, natančneje z brazilskim jiu-jitsujem, pred mesecem pa se je pohvalil, da je na nekem turnirju v borilni veščini jiu-jitsu osvojil zlato in srebrno medaljo. Elon Musk pa se aktivno posveča karateju, judu in taekwondoju.

Preberite še: