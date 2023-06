Na Twitterju objavili fotografijo Muska, ta je nasmejala splet #foto

"Izredna novica: Elon Musk naj bi preizkušal formulo proti staranju, a so mu stvari ušle izpod nadzora," je na Twitterju zapisal uporabnik, ki ima svoj račun, namenjen parodiji in drugim sarkastičnim šalam. Objavil je tudi fotografijo lastnika Twitterja in šefa Tesle ter drugega najbogatejšega Zemljana, ki je videti kot otrok. Fotografijo je ustvarila umetna inteligenca (AI), poleg omenjene fotografije pa je profil delil še več drugih, z umetno inteligenco ustvarjenih fotografij Elona Muska.

BREAKING: Elon Musk was reportedly working on some anti aging formula but it got way out of hand pic.twitter.com/uvAkWI3FgT — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 3, 2023

Pod eno izmed prvih slik Muska, ki jih je objavil omenjeni profil na Twitterju in si jo je ogledalo okoli 4,5 milijona ljudi, se je oglasil tudi sam Elon Musk in ob objavi hudomušno zapisal: "Fantje, zdi se mi, da sem morda vzel preveč."

Nekateri izmed komentatorjev so se pod fotografijo postavljali številna vprašanja, ali mu bo umetna inteligenca s tem, ko ga je pomladila, vendarle dala večje možnosti, da Musk vendarle obišče Mars. "Zdaj ima dovolj časa, da gre na Mars," je zapisal samo eden izmed njih.

Elon Musk greets his fans after successfully inventing the Time Machine in 2029 pic.twitter.com/SxmGlByBRH — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 13, 2023

6/9/2029: Elon Musk arrives to Mars pic.twitter.com/bhkYZHhA2c — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 9, 2023

Musk: Verjetnost, da bo AI uničila človeštvo, je majhna, a ne nična

Pred kratkim je Musk spregovoril tudi o umetni inteligenci in kakšno škodo bi lahko ta naredila s svojim morebitnim napredkom. Kot je povedal, je verjetnost, da bo umetna inteligenca uničila človeštvo, majhna, vendar ni nična, ter dodal, da si želijo, da bi ostala čim bližje ničli.

Worth reading Superintelligence by Bostrom. We need to be super careful with AI. Potentially more dangerous than nukes. — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2014

"Mislim, da umetna inteligenca ne bo poskušala uničiti vsega človeštva, vendar bi nas lahko strogo nadzorovala," je Musk povedal v intervjuju za Wall Street Journal. Opozoril je tudi na dezinformacije, ki bi jih ta lahko prinesla na področju volitev. "Pero je močnejše od meča, zato moramo biti previdni pri uporabi umetne inteligence v družbenih medijih, saj lahko ta manipulira javno mnenje," je še dejal Musk.

Preberite še: