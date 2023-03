Fotografije papeža preplavile splet – ste tudi vi verjeli, da so resnične?

Poleg lažne fotografije papeža so s pomočjo umetne inteligence ustvarili tudi fotografije nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Ena prikazuje njegovo aretacijo, na drugi pa Trump kleči in moli. Na prvi pogled so vse fotografije videti resnične, a pri vseh gre za računalniško ustvarjene ponaredke.

Kot poudarjajo strokovnjaki, je eden izmed najlažjih načinov, kako ugotovimo, da gre za fotografije, ustvarjene z umetno inteligenco, ta, da osebe na fotografijah pogledamo v roke. Te ob natančnejšem pregledu razkrijejo, da ima umetna inteligenca Midjourney veliko težavo pri ustvarjanju rok in podrobnosti. A to naj ne bi več trajalo dolgo.

Urad ZDA za avtorske pravice je pred kratkim objavil, da fotografij, ustvarjenih z umetno inteligenco, ni mogoče zaščititi z avtorskimi pravicami, zato je to pomembno predvsem za tiste, ki želijo te fotografije uporabiti v knjigah in revijah, poroča Forbes.

Fotografije z uporabo umetne inteligence naj bi nastale precej preprosteje kot tiste, ki nastanejo z uporabo Photoshopa. Uporabnik generatorju umetne inteligence opiše, kaj si želi videti na fotografiji, umetna inteligenca Midjourney pa nato s pomočjo orodij in fotografij, objavljenih na spletu, ustvari novo podobo.

