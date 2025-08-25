Poslovil se je ustanovni član in vodja legendarne narodnozabavne zasedbe Štirje kovači Franc Šegovc, star 88 let. Bil je tudi častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, ki bo v njegov spomin v sredo dopoldne pripravila žalno sejo. Pokopali ga bodo v sredo na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, so danes sporočili iz slovenjgraške občine.

Koroški ansambel Štirje kovači je bil ustanovljen leta 1954 in je lani praznoval 70-letnico delovanja. Izšel je iz štiričlanske zasedbe Ansambel Maks, ki se je dve leti pred tem zbrala pod vodstvom Maksa Klančnika. Ta je vodenje predal Francu Šegovcu in zaživel je ansambel Štirje kovači, ki so ga ustanovili štirje fantje, ki so bili zaposleni v kovaški industriji Tovarne kos v Slovenj Gradcu. Šegovčeva žena Hermina Šegovc se je zasedbi kot pevka pridružila leta 1972.

Skupina je imela pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja številnih skladb in besedil Šegovca na tisoče nastopov in izdala 46 plošč. Gostovala je v ZDA in Kanadi ter Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji in nekdanji Jugoslaviji. Ansambel je najbolj poznan po skladbah Kam le čas beži, Čakal sem ob potoku, Gremo na Pavre, Mala solzica, Moji mamici, Pridi zvečer in Rženova Tinka.

Tudi v Guinnessovi knjigi rekordov

Leta 2021 se je ansambel vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoči narodnozabavni ansambel na svetu. V Slovenj Gradcu je od leta 2021 pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja na ogled muzejska zbirka, posvečena ansamblu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ansamblu lani podelila red za zasluge, lani je prejel tudi nagrado slovenjgraške občine.

V spomin na Šegovca bo Mestna občina Slovenj Gradec to sredo ob 9. uri pripravila žalno sejo, ki bo potekala v prostorih muzejske Rojstne hiše Huga Wolfa. Od 11. ure dalje bo v vežici v Šmartnem pri Slovenj Gradcu možnost slovesa, pogreb pa bo sledil na tamkajšnjem pokopališču. Žalna knjiga bo na dan seje odprta v Rojstni hiši Huga Wolfa, dan prej pa na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, so danes še sporočili iz občine.