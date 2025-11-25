Umrl je mladi glasbenik Jurij Čotar - Egzi

Jurij Čotar - Egzi je bil je pevec skupin Requiem, Stare device in Shotdown, prav tako pa je s svojo sestro sodeloval v projektu Egzi & Ketrin.

V duetu s Hano Jerončič je odpel lirični singel Named By, ki je odražal njegovo iskrenost in čustveno ranljivost. Egzi ni bil le glasbenik, ampak tudi pisatelj in pesnik – avtor pesniške zbirke Čudak.

"S svojim iskrenim glasbenim izrazom, izbrušenim občutkom za dinamiko in neukročenim ustvarjalnim nabojem je pomembno vplival na razvoj lokalne, pa tudi vseslovenske scene. Domača rock'n'roll skupnost se ga bo spominjala kot človeka z odprtim srcem, toplim humorjem in neugasljivo iskrico, ki je vsakič znova zanetila prostor, ko je stopil na oder," so ob smrti zapisali na Primorskih novicah.