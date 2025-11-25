Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Telekom slovenije
Avtor:
P. P.

Torek,
25. 11. 2025,
17.03

Torek, 25. 11. 2025, 17.03

51 minut

Umrl je mladi glasbenik Jurij Čotar - Egzi

Avtor:
P. P.

Jurij “Egzi” Čotar | Umrl je glasbenik Jurij Čotar - Egzi. | Foto YouTube/posnetek zaslona

Umrl je glasbenik Jurij Čotar - Egzi.

Foto: YouTube/posnetek zaslona

Glasbeni svet je pretresla žalostna vest o smrti kraškega glasbenika Jurija Čotarja - Egzija. Star je bil zgolj 33 let.

Jurij Čotar - Egzi je bil je pevec skupin Requiem, Stare device in Shotdown, prav tako pa je s svojo sestro sodeloval v projektu Egzi & Ketrin.

V duetu s Hano Jerončič je odpel lirični singel Named By, ki je odražal njegovo iskrenost in čustveno ranljivost. Egzi ni bil le glasbenik, ampak tudi pisatelj in pesnik – avtor pesniške zbirke Čudak.

"S svojim iskrenim glasbenim izrazom, izbrušenim občutkom za dinamiko in neukročenim ustvarjalnim nabojem je pomembno vplival na razvoj lokalne, pa tudi vseslovenske scene. Domača rock'n'roll skupnost se ga bo spominjala kot človeka z odprtim srcem, toplim humorjem in neugasljivo iskrico, ki je vsakič znova zanetila prostor, ko je stopil na oder," so ob smrti zapisali na Primorskih novicah.

