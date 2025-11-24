Umrl je akademski slikar Matej Metlikovič, rojen v Kranju leta 1956, ki je močno zaznamoval sodobno slovensko slikarstvo. Metlikovič je ustvarjal slikarska dela na platnu oziroma lesu, risarska dela na papirju in kolaže, vrh pa je dosegel v monumentalnem sakralnem slikarstvu v tehnikah vitraja in vezenja.

Metlikovič je leta 1978 diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost iz slikarstva. Do leta 1981 je opravil še slikarsko specialko. V letih 1981–1992 je poučeval umetnostno vzgojo na Srednji kemijski šoli v Ljubljani in nekaj let tudi likovno vzgojo na ljubljanski Srednji glasbeni in baletni šoli. Leta 1982 je postal član Društva slovenskih likovnih umetnikov, od istega leta pa je deloval kot samostojni ustvarjalec na področju kulture s statusom umetnika. Bil je tudi član Mednarodnega društva krščanskih umetnikov SIAC in društva KUD Logos, več let pa je bil tudi predsednik umetniškega odbora društva Finžgarjeva galerija v Ljubljani, poroča MMC RTV Slovenija.

Opremil več sakralnih in zasebnih prostorov

Metlikovič je ustvarjal slikarska dela na platnu oziroma lesu, risarska dela na papirju in kolaže, vrh pa je dosegel v monumentalnem sakralnem slikarstvu v tehnikah vitraja in vezenja, pri čemer je sodeloval z mojstri umetne obrti. Bil je tudi avtor oblikovanja in likovne opreme knjižnih in glasbenih izdaj, še posebej je bil povezan z Mohorjevo družbo Celje.

Pregled Metlikovičevega likovnega opusa kaže raznolikost slogovnih pristopov, slikarskih in risarskih tehnik ter tehnoloških rešitev. Slogovno lahko dela nanizamo v faze, ki si sledijo: monokromna abstrakcija, barvno in gestualno ekspresivne slike, črtna risba na abstraktni slikarski podlagi, črtna risba na geometrizirani barvni slikarski podlagi. Po poročanju Družine, ki je vest o slikarjevi smrti objavila v petek, je Matej Metlikovič s svojimi deli opremil več sakralnih in zasebnih prostorov v Sloveniji, Nemčiji, Švici in na Hrvaškem.

Najpomembnejši sakralni projekti zadnjih let so oprema kapele Doma dr. Janka Benedika v Radovljici, oblikovanje paramentov za novi zunanji oltar na Brezjah, kompozicija oltarnih vitrajev v kapeli Zavoda A. M. Slomška v Mariboru, veliki vitraj v kapeli Doma Janeza Krstnika v Ljubljani in monumentalna slika v kapeli psihiatrične klinike St. Pirminsberg v Švici. Njegova dela najdemo tudi v Sedlu nad Sodražico, v kapeli gimnazije Želimlje, po njegovih načrtih so izdelani tudi antependiji oziroma paramenti za zunanji oltar, ambon in tabernakelj na Brezjah.

Zadnja njegova večja razstava je bila retrospektiva petnajstletnega ustvarjanja leta 2021 v Galeriji Staneta Kregarja v Ljubljani. Kuriral jo je Miklavž Komelj. Letos je sodeloval na skupinski razstavi Odsevi upanja v frančiškanskem samostanu v Mariboru, na kateri so bila na ogled slikarska in kiparska dela 33 slovenskih akademskih umetnikov in umetnic na temo upanja.