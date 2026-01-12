Če bodo ZDA napadale Iran, je ta napovedal maščevanje

V primeru ameriškega napada je Iran posvaril pred maščevanem, je po poročanju BBC dejal predsednik iranskega parlamenta. Vladna represija in protesti v Iranu se medtem stopnjujejo, po vsej državi je bilo ubitih že skoraj 500 protestnikov in 50 pripadnikov varnostnih sil.

"Tukaj je zelo, zelo slabo," je za BBC dejal vir iz Teherana. "Ubitih je bilo veliko naših prijateljev. Je kot v vojnem območju, ulice so polne krvi. Trupla odvažajo s tovornjaki."

Nevladna organizacija Aktivisti za človekove pravice (HRANA) v Iranu s sedežem v ZDA je v dveh tednih nemirov potrdila smrt 495 protestnikov in 48 pripadnikov varnostnih sil ter pridržanje 10.600 ljudi.

Med nemiri ter spopadi med protestniki in varnostnimi silami je umrlo že več kot 500 ljudi. Foto: Reuters

Trump: Iran se želi pogajati

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da so ga iranski voditelji poklicali in da se "želijo pogajati". Foto: Reuters Zaradi uboja protestnikov v Iranu so ZDA zagrozile z intervencijo. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da so ga iranski voditelji poklicali in da se "želijo pogajati", a dodal, da bodo ZDA "morda morale ukrepati pred srečanjem". Kaj načrtujejo, ni pojasnil, je pa dejal, da preučujejo več možnosti.

Poleg vojaškega napada bi drugi pristopi ameriškega posredovanja lahko vključevali krepitev protivladnih virov na spletu, uporabo kibernetskega orožja proti iranski vojski ali uvedbo dodatnih sankcij, pa so uradniki povedali za Wall Street Journal.

Trump je v odgovoru na novinarsko vprašanje glede pomoči Irancem v luči blokade dostopa do interneta dejal, da razmišljajo o uporabi satelitskih komunikacijskih sistemov Starlink, ki so v lasti ameriškega milijarderja Elona Muska, ki ga bo v zvezi s tem tudi kontaktiral, navaja STA. Predsednik ZDA je v zadnjih dneh večkrat opozoril Teheran zaradi zatiranja protestnikov. "Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili," je dejal v četrtkovi epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show.

Iranske oblasti medtem ne popuščajo in krepijo nasilje nad protestniki. Predsednik iranskega parlamenta je v nedeljo opozoril, da se bodo odločno odzvali na morebitno vojaško posredovanje, v primeru napada ZDA bi legitimne tarče za Iran postala tako ameriška vojaška oporišča v regiji kot Izrael, še poroča BBC.