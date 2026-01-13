Nemški zunanji minister Johann Wadephul je po pogovorih z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem v Washingtonu v ponedeljek dejal, da ne pričakuje, da bodo ZDA sprejele vojaške ukrepe za priključitev Grenlandije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

State Department je po srečanju sporočil, da sta se Rubio in Wadephul pogovarjala o globalnih izzivih, vključno z zaščito dobavnih verig, zagotavljanjem, da Venezuela ne bo več delovala kot operativno središče za dejavnosti skupnih nasprotnikov, in napredku pri prizadevanjih za mir med Rusijo in Ukrajino.

"Državni sekretar Rubio in zunanji minister Wadephul sta ponovno poudarila, kako pomembno je, da se Iranu prepreči razvoj ali pridobitev jedrskega orožja," navaja izjava State Departmenta, ki ne omenja namere ameriškega predsednika Donalda Trumpa po prevzemu Grenlandije.

Nato pripravlja varnostne načrte za Arktiko

Wadephul pa je novinarjem po srečanju povedal, da pozdravlja načrtovane pogovore med ZDA in Dansko o Grenlandiji, in poudaril, da morajo Danci in Grenlandci odločitve v zvezi z arktičnim otokom sprejeti sami. Nato pripravlja varnostne načrte za Arktiko, o katerih se bodo pogovarjali z ZDA, je še dejal Wadephul.

Na poti v Washington se je nemški zunanji minister ustavil na Islandiji, ki leži približno 300 kilometrov jugovzhodno od Grenlandije, kjer se je s tamkajšnjimi oblastmi prav tako pogovarjal o varnosti Arktike.

Wadephul je pozval tudi k strožjim ukrepom proti iranskim oblastem ob vsesplošnih protivladnih protestih. Dejal je, da bo Nemčija poskušala razširiti sankcije proti iranskim voditeljem, vključno z njihovo uvrstitvijo na seznam sankcij EU proti terorizmu.

Z Rubiem sta se strinjala o pomembnosti usklajenega ukrepanja in si prizadevata za skupno izjavo skupine G7. Glede morebitnega vojaškega posredovanja ZDA v Iranu pa je Wadephul dejal, da so takšne odločitve v pristojnosti Washingtona, Trumpa in ameriške vlade.

Nemški zunanji minister je zatem z vlakom odpotoval v New York na pogovor z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniom Guterresem, potem ko so ZDA napovedale, da se bodo umaknile iz 66 mednarodnih organizacij, vključno z mnogimi organi ZN.