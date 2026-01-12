Slovenski proizvajalec elektrificiranih desk za stoječe veslanje (e-sup) SipaBoards je v sodelovanju z nemškim avtomobilskim velikanom BMW razvil nov električni sup. Gre za prvo tovrstno sodelovanje kakšnega slovenskega podjetja s podjetjem BMW in predstavlja veliko priložnost za SipaBoards, je prepričan solastnik SipaBoards Ivo Boscarol.

BMW si želi spojiti avtomobil z doživetjem

"Pred dvema letoma in pol se je na vratih pojavil münchenski BMW z idejo, da bi skupaj z novim električnim doživljajskim avtomobilom iX3 ponudil tudi nekaj, kar nima neposredne povezave z avtomobilizmom, ampak z doživetjem," je ob robu predstavitve novega električnega avtomobila dejal solastnik in strateški partner podjetja SipaBoards Ivo Boscarol. Skupaj s hčerko Anastasio Tajo Boscarol je namreč leta 2022 kapitalsko vstopil v družbo SipaBoards, ki ima sedež v Kamniku.

Slovensko podjetje je nato ob sodelovanju s tehnično razvojno ekipo nemškega avtomobilskega velikana razvilo novo elektrificirano desko, ki med drugim vključuje pogonski sistem s posebej za BMW razvitim propelerjem.

"To je prvo tako sodelovanje kakršnegakoli slovenskega podjetja z BMW," je poudaril Boscarol. Sodelovanje je šlo po njegovih besedah tako daleč, da ima novi avtomobil priključek za polnjenje baterije novega supa.

Nova električna deska praktično v vse salone BMW

Nova elektrificirana deska med drugim vključuje pogonski sistem s posebej za BMW razvitim propelerjem. Foto: STA Sodelovanje z avtomobilskim podjetjem, ki poteka pod skupno znamko BMW x SipaBoards, po Boscarolovem prepričanju kamniškemu podjetju odpira izjemne priložnosti. Nova električna deska bo predstavljena v praktično vseh prodajnih salonih podjetja BMW po svetu. Sup in znamka SipaBoards sta bila obenem del napovedi novega modela iX3, kar pomeni, da je šla informacija o slovenskem podjetju v praktično vse države, je izpostavil.

Podjetje SipaBoards se s proizvodnjo elektrificiranih desk za stoječe veslanje ukvarja od leta 2015. Kot je dejal ustanovitelj podjetja Sebastjan Sitar, z e-supi niso želeli spreminjati tega športa, so ga pa želeli približati širši skupini ljudi. Tako so v deske vgradili električni motor, ki ga uporabniki prek daljinskega upravljalnika na veslu lahko vključijo, ko oz. če ga potrebujejo.

Sodelovanje z BMW bo prineslo večjo prepoznavnost

Nova deska – za njeno vizualno zasnovo je poskrbel BMW Group Designworks – je bila razvita ob boku že omenjenega novega električnega avtomobila BMW iX3. Gre za prvi serijsko proizvedeni model v okviru nove generacije električnih avtomobilov neue klasse.

Foto: STA "Neue klasse je za BMW največji projekt prihodnosti in predstavlja popolnoma novo generacijo modelov," je dejal generalni direktor BMW Group Slovenija Aleš Suhorepec. Kot je poudaril, bo v prihodnjih dveh letih vsaj 40 novih oz. prenovljenih modelov deležnih tehnologije, ki bo razvita v okviru neue klasse.

Suhorepec je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je del te zgodbe slovensko podjetje, in izrazil prepričanje, da bo sodelovanje z BMW pripomoglo k večji prepoznavnosti SipaBoards.

Obetajo si leto hitre rasti

Neue Klasse združuje nov koncept elektromobilnosti, napredne tehnologije in novega načina upravljanja v notranjosti, je poudaril produktni vodja pri BMW Srednja in Jugovzhodna Evropa Toni Türk.

Suhorepec je v okviru današnjega dogodka za letos za BMW Slovenija tudi na račun novega modela napovedal konkretno rast v primerjavi z lanskim letom. V novo leto optimistično vstopajo tudi pri SipaBoards, kjer si po Boscarolovih besedah obetajo leto hitre rasti, k čemur bo veliko prispevalo ravno sodelovanje z BMW.