Ponedeljek, 12. 1. 2026, 16.15
26 minut
Ivu Boscarolu je uspel veliki met: sodeloval bo z nemškim velikanom BMW
Slovenski proizvajalec elektrificiranih desk za stoječe veslanje (e-sup) SipaBoards je v sodelovanju z nemškim avtomobilskim velikanom BMW razvil nov električni sup. Gre za prvo tovrstno sodelovanje kakšnega slovenskega podjetja s podjetjem BMW in predstavlja veliko priložnost za SipaBoards, je prepričan solastnik SipaBoards Ivo Boscarol.
BMW si želi spojiti avtomobil z doživetjem
"Pred dvema letoma in pol se je na vratih pojavil münchenski BMW z idejo, da bi skupaj z novim električnim doživljajskim avtomobilom iX3 ponudil tudi nekaj, kar nima neposredne povezave z avtomobilizmom, ampak z doživetjem," je ob robu predstavitve novega električnega avtomobila dejal solastnik in strateški partner podjetja SipaBoards Ivo Boscarol. Skupaj s hčerko Anastasio Tajo Boscarol je namreč leta 2022 kapitalsko vstopil v družbo SipaBoards, ki ima sedež v Kamniku.
Slovensko podjetje je nato ob sodelovanju s tehnično razvojno ekipo nemškega avtomobilskega velikana razvilo novo elektrificirano desko, ki med drugim vključuje pogonski sistem s posebej za BMW razvitim propelerjem.
"To je prvo tako sodelovanje kakršnegakoli slovenskega podjetja z BMW," je poudaril Boscarol. Sodelovanje je šlo po njegovih besedah tako daleč, da ima novi avtomobil priključek za polnjenje baterije novega supa.
Nova električna deska praktično v vse salone BMW
Nova elektrificirana deska med drugim vključuje pogonski sistem s posebej za BMW razvitim propelerjem. Sodelovanje z avtomobilskim podjetjem, ki poteka pod skupno znamko BMW x SipaBoards, po Boscarolovem prepričanju kamniškemu podjetju odpira izjemne priložnosti. Nova električna deska bo predstavljena v praktično vseh prodajnih salonih podjetja BMW po svetu. Sup in znamka SipaBoards sta bila obenem del napovedi novega modela iX3, kar pomeni, da je šla informacija o slovenskem podjetju v praktično vse države, je izpostavil.
Podjetje SipaBoards se s proizvodnjo elektrificiranih desk za stoječe veslanje ukvarja od leta 2015. Kot je dejal ustanovitelj podjetja Sebastjan Sitar, z e-supi niso želeli spreminjati tega športa, so ga pa želeli približati širši skupini ljudi. Tako so v deske vgradili električni motor, ki ga uporabniki prek daljinskega upravljalnika na veslu lahko vključijo, ko oz. če ga potrebujejo.
Sodelovanje z BMW bo prineslo večjo prepoznavnost
Nova deska – za njeno vizualno zasnovo je poskrbel BMW Group Designworks – je bila razvita ob boku že omenjenega novega električnega avtomobila BMW iX3. Gre za prvi serijsko proizvedeni model v okviru nove generacije električnih avtomobilov neue klasse.
"Neue klasse je za BMW največji projekt prihodnosti in predstavlja popolnoma novo generacijo modelov," je dejal generalni direktor BMW Group Slovenija Aleš Suhorepec. Kot je poudaril, bo v prihodnjih dveh letih vsaj 40 novih oz. prenovljenih modelov deležnih tehnologije, ki bo razvita v okviru neue klasse.
Suhorepec je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je del te zgodbe slovensko podjetje, in izrazil prepričanje, da bo sodelovanje z BMW pripomoglo k večji prepoznavnosti SipaBoards.
Obetajo si leto hitre rasti
Neue Klasse združuje nov koncept elektromobilnosti, napredne tehnologije in novega načina upravljanja v notranjosti, je poudaril produktni vodja pri BMW Srednja in Jugovzhodna Evropa Toni Türk.
Suhorepec je v okviru današnjega dogodka za letos za BMW Slovenija tudi na račun novega modela napovedal konkretno rast v primerjavi z lanskim letom. V novo leto optimistično vstopajo tudi pri SipaBoards, kjer si po Boscarolovih besedah obetajo leto hitre rasti, k čemur bo veliko prispevalo ravno sodelovanje z BMW.