Rockovska skupina Hamer je izdala novo skladbo Tako kot prej, pri ustvarjanju videospota pa so sodelovali z znanimi slovenskimi imeni, med njimi tudi ajdovskim podjetnikom Ivom Boscarolom, ki je v videospotu igral na bas kitaro. Člani skupine so v pogovoru za Siol.net priznali, da je ideja za sodelovanje s štirimi znanimi Slovenci padla čisto naključno, med snemanjem pa so bili tudi člani zasedbe presenečeni nad njihovim "performanceom in energijo". Mariborska glasbena zasedba ob tem tudi predstavlja svoj albumski prvenec Shamar.

Pri novem projektu je mariborska zasedba Hamer sodelovala s štirimi znanimi Slovenci: radijskim voditeljem in komikom Denisem Avdićem (v vlogi pevca), ajdovskim podjetnikom Ivom Boscarolom (v vlogi bas kitarista), priznanim igralcem Bojanom Emeršičem (v vlogi bobnarja) in nekdanjim profesionalnim smučarjem prostega sloga Filipom Flisarjem (v vlogi kitarista). V novem videospotu za novo skladbo Tako kot prej smo tako lahko v glasbeni vlogi spoznali štiri obraze, ki jih sicer poznamo iz popolnoma drugih področij.

"Ideja je padla čisto naključno"

Za Siol.net so v zasedbi Hamer pojasnili, da je ideja za nov videospot "padla čisto naključno". "Medtem ko smo debatirali, kaj bi v bistvu naredili z novim spotom, glede na to, da so vsi že vse naredili, smo iskali res nekaj norega, novega, unikatnega. Potem smo se, ko smo si naročili že drugo plato pečenih perutničk, spomnili: kaj, če bi mogoče povabili v spot ljudi, ki načeloma nimajo direktno oziroma neposredno veze z glasbo, ampak so iz čisto popolnoma drugega področja, pa bi bili za akcijo in bi naredili nekaj norega?" so na vprašanje, kako to, da so k sodelovanju za videospot povabili štiri znane obraze, odgovorili člani zasedbe Hamer.

Prisluhnite in oglejte si videospot:

Po potrditvi Boscarola je sledil domino efekt

"In potem smo se najprej spomnili – kaj, če povabimo, na primer, gospoda Iva Boscarola, pa recimo Denisa Avdića, pa Bojana Emeršiča in Filipa Flisarja. Popolnoma štiri različne ljudi, ki se verjetno nikoli ne bi srečali na isti lokaciji, kaj šele, da bi bili v bendu. Pa smo si rekli – nič, poskusimo najprej z Ivom Boscarolom. In presenetljivo je gospod Boscarol najprej rekel da. Potem pa je, kot domino efekt, vse skupaj steklo in so tudi drugi sledili. In tako je v bistvu prišla ideja – dajmo narediti nekaj norega, novega, svežega, pa se ob tem še zelo zabavati," so še povedali o ideji za videospot nove pesmi.

Kako je potekalo snemanje? So bili vsi štirje "mušketirji" takoj pripravljeni sodelovati?

V rockovski zasedbi priznavajo, da je snemanje potekalo zelo zanimivo. "Bil je velik logistični zalogaj, glede na to, da imajo vsi svoje zasedene urnike in delo, pa tudi mi nismo ravno brez obveznosti. Ampak na koncu smo vseeno vse speljali in posneli spot v restavraciji Nebo. Kar nas je najbolj presenetilo, je bilo to, da so bili neverjetno dobri, kar se tiče nastopa in energije. Videlo se je, da so dali vse od sebe že v prvo. Videlo se je, da so iz popolnoma svojih področij, ampak so ta način dela in čutenje glasbe interpretirali po svoje," so o sodelovanju s štirimi znanimi Slovenci povedali v skupini.

"Že prvi 'tejk' je bil tako vrhunski, da smo vsi rekli 'wow' to bo nekaj norega," so še povedali člani rock zasedbe in k temu dodali, da se piše rahla zgodovina, kar se tiče videospota v Sloveniji, ker "take kombinacije še nikoli ni bilo".

Boscarol: Dečki, dokler boste potrebovali, sem tukaj za vas

"Dali so res 100 oziroma 150 odstotkov od sebe. Še gospod Boscarol je, ko smo ga vprašali: 'Gospod Ivo, vi povejte, če vas preveč mučimo?,' rekel: 'Dečki, dokler boste potrebovali, sem tukaj za vas." Tako da smo snemali pozno v večer in res so dali vse od sebe," so nam o snemanju še povedali v zasedbi Hamer.

Ivo Boscarol kot bas kitarist Foto: arhiv izvajalca

O čem govori njihova nova skladba?

O novi skladbi povedo, da so z njo na neki način "malo 'šimfal', po domače, avtoriteto, določeno osebo - za koga gre, naj bo skrivnost - ki je navzven videti krasno in sijoče, navznoter pa jih prepoznamo takšne, kot so v resnici krvave pod kožo in nam včasih prodajajo preprosto 'bullshit'." "Hkrati si želimo, da bi bilo 'Tako kot prej' a tega ne bo več nikoli", še priznavajo v skupini. Mariborsko zasedbo Hamer sestavljajo štirje člani. Foto: arhiv izvajalca

"Pesem pa je napisana v metaforah, tako da si jo lahko vsak interpretira po svoje. Mislim, da se bo marsikdo našel v tej pesmi. Marsikomu gre marsikaj na živce in tudi to je namen tega sporočila. Naša glasba ni zabavna. Vsaj za nas je terapija. Če bo komu všeč, bomo srečni. Če pa nikomur ne bo všeč, bomo pa tudi srečni," še pove Tim Kores - Kori, pevec mariborske rock skupine Hamer.

Zasedba Hamer je ob tej priložnosti izdala tudi svoj albumski prvenec z naslovom Shamar, na njem pa je enajst pesmi, med njimi tudi štiri balade. Besedila skladb so v slovenskem jeziku. Poleg pevca in kitarista Tima Koresa - Korija zasedbo sestavljajo še Aleš Maurič (kitara), David Čuček (bas), Marko Soršak-Soki (bobni). Tudi oni se pojavijo v videospotu, a v drugačnih vlogah, kot osebje v restavraciji. Skupina Hamer je nova zgodba in energija štirih Mariborčanov, ki so skupaj prvič zaigrali že pred 20 leti ter nekaj let uspešno delovali kot Metallica tribute band pod imenom Not ‘N’ Vun.

Preberite še: