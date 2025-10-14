Slovenski proizvajalec elektrificiranih desk za stoječe veslanje (e-SUP) Sipaboards, ki je član skupine Boscarol, in nemški proizvajalec vozil BMW sta se povezala in ob lansiranju novega električnega modela BMW iX3 trgu predstavila novo generacijo e-SUP (electric stand-up paddleboard). Sodelovanje poteka pod skupno znamko BMW x SipaBoards in je plod skupnega razvoja.

Sipaboards e-SUP-i se samodejno napihnejo in združujejo električni pogon, vrhunske materiale, digitalno povezljivost ter prilagodljiv energetski sistem. BMW s projektom prvič v zgodovini ponuja električno gnani izdelek, zasnovan za vodne športe, s tem pa odpira novo poglavje v užitku gibanja. Za vizualno zasnovo je poskrbel BMW Group Designworks, so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju Sipaboards, sicer tudi članu skupine Boscarol.

Pogonski sistem deluje brez emisij in skoraj neslišno

V osrčju deske BMW x SipaBoards je vgrajen nov model Sipaboards električnega pogona z močjo do 300 W, ki zagotavlja dodaten potisk in olajša veslanje – še posebej pri vetru ali toku. Pogonski sistem s posebej za BMW razvitim propelerjem deluje brez emisij in skoraj neslišno, ter omogoča unikatno izkušnjo drsenja po vodi pri hitrosti do 7,5 km/h (4 vozle). Motor poskrbi tudi za samodejno napihovanje deske pred uporabo. Energijo dovajajo baterijski moduli različnih kapacitet – odvisno od potreb uporabnika – ki se lahko po potrebi preprosto zamenjajo v nekaj korakih, so zapisali v kamniškem podjetju Sipaboards.

Foto: Sipaboards

Boscarol vesel, da tudi BMW podpira idejo o 'električnem življenjskem slogu' na vodi

"Električna mobilnost je zame zmeraj predstavljala ključni korak k vzdržni prihodnosti in veseli me, da zdaj tudi BMW podpira našo idejo o 'električnem življenjskem slogu' na vodi," je o skupnem projektu nemškega velikana BMW in slovenskega podjetja povedal solastnik in strateški partner SipaBoards Ivo Boscarol.

SipaBoards je slovensko podjetje, specializirano za razvoj in proizvodnjo elektrificiranih pripomočkov za vodne športe. Leta 2015 je podjetje kot prvo na svetu komercialno predstavilo električni SUP in zanj tudi pridobilo patent. Od leta 2022 je SipaBoards del Skupine Boscarol, s katero tvori strateško partnerstvo, usmerjeno v razvoj inovativnih rešitev na področju osebne mobilnosti na vodi.

"Izjemno ponosni smo, da je naš izdelek zaznal in podprl BMW, ki je svetovni zgled na področju inovacij. Skupaj smo idejo o varnosti na vodi dvignili na nov nivo, kar za SipaBoards pomeni odlično popotnico v prihodnost," je o sodelovanju z BMW povedal Sebastjan Sitar, ustanovitelj in direktor SipaBoards.

Izjemna stabilnost na vodi in napredna povezljivost

Posebej razvito jedro iz X-woven drop-stitch materiala daje e-SUPu izjemno strukturno trdnost in stabilnost, poudarjajo v podjetju SipaBoards. Uporaba je intuitivna z novim uporabniškim vmesnikom z Bluetooth daljinskim upravljalnikom, vgrajenim v veslo in oblikovanim po navdihu BMW Neue Klasse. Uporabnik lahko s tem aktivira način "FREUDE" za dodatno moč, svetlobne učinke in haptične povratne informacije. Mobilna aplikacija ponuja dodatne funkcije, kot so na primer načrtovanje poti, spremljanje stanja baterije in GPS-sledenje.

Za varnost skrbi samodejni izklop motorja

Za dodatno varnost skrbi samodejni izklop motorja, ki se sproži prek Bluetooth signala: kadar veslo pade v vodo, se sproži povratni signal, ki takoj ustavi pogon. Tako deska ostane vselej pod nadzorom tudi v nepredvidljivih razmerah in omogoča izjemno varno uporabo.

Foto: Sipaboards

Električni SUP lahko "na krovu" sprejme dve osebi

Deska in veslo iz karbonskih vlaken združujeta trdnost in lahkost, kar zagotavlja odlično izkušnjo na vodi. Deska v dolžino meri 3,65 metra, 0,82 metra v širino in je debela 15 centimetrov, ter tehta 10,9 kilogramov (skupaj z motorjem 14,9 kilograma). Nosilnost je primerna za dve osebi. Dizajn, ki so ga razvili v BMW Group Designworks, sledi oblikovnemu jeziku BMW Neue Klasse – od deske in vesla do dodatne opreme – ter ustvarja elegantno, skladno celoto. Na voljo so tri barvne različice. Vsi uporabljeni materiali so izjemno trpežni, kar prispeva k trajnostni vrednosti izdelka in omogoča zanesljivo delovanje v različnih razmerah na vodi. Deska deluje tiho in brez emisij, so še zapisali v slovenskem podjetju.

Pameten sistem za nameščanje dodatkov

Posebna značilnost modela BMW x SipaBoards je inovativen sistem za hitro pritrditev dodatne opreme na številne točke na deski. Uporabniki lahko preprosto dodajo kamere, zvočnike, steklenice, vodotesne torbe ali celo hladilne torbe s preprostim sistemom click & connect. Podvodna LED ambientalna osvetlitev poudarja ekskluzivnost izdelka in daje dodatno prednost pri veslanju v mraku ali ponoči, še dodajajo v predstavitvi.

Električni supi primerni za plutje po jezerih in obalnih območjih

Model BMW x SipaBoards je opremljen z dvema baterijskima moduloma s kapaciteto 90 Wh, kar omogoča 1 do 3,5 ure vožnje – in je primeren za raziskovanje jezer in obalnih območij. Podjetje ob tem dodaja, da bo od pomladi 2026 na voljo tudi različica z dvema 180 Wh moduloma, namenjena daljšim odpravam, ki omogoča 3 do 7 ur vožnje. Električni supi se bodo prodajali po priporočeni maloprodajni ceni 3.990 evrov.