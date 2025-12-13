Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sobota,
13. 12. 2025,
15.29

Sobota, 13. 12. 2025, 15.29

4 minute

Igralka Amy Schumer se ločuje po sedmih letih zakona

Amy Schumer z možem Chrisom Fischerjem leta 2018.

Amy Schumer z možem Chrisom Fischerjem leta 2018.

Foto: Guliverimage

44-letna igralka in komičarka Amy Schumer in njen leto starejši mož, kuharski mojster Chris Fischer, sta se po sedmih letih zakona odločila za ločitev. To je na družbenih omrežjih sporočila tudi igralka, ki je vse skupaj zapisala v njenem značilnem šaljivem slogu.

"Bla, bla, bla, s Chrisom sva po sedmih letih sprejela težko odločitev, da končava najin zakon. Zelo se imava rada in se bova še naprej osredotočala na vzgojo sina. Hvaležna bi bila, če bi ljudje v tem času spoštovali najino zasebnost," je zapisala 44-letna igralka, komedijantka in scenaristka Amy Schumer.

Nadaljevala je v šaljivem slogu, da se njuna ločitev ni zgodila zato, ker je v zadnjem času shujšala, prav tako ne zato, ker je Fisher "privlačen in nagrajeni chef", ki bi lahko očaral marsikoga, je še dodala. Pojasnila je, da je ločitev prijateljska in dodala: "Vsa ljubezen in spoštovanje! Družina za vedno," je še zapisala.

Par so prvič romantično povezovali leta 2017, februarja 2018 pa sta se Schumer in Fischer tudi poročila. Imata tudi sina Gena, ki sta ga pozdravila maja 2019. O težavah v njunem razmerju so ameriški mediji že večkrat špekulirali, nazadnje leta 2023, ko je par poletje preživel narazen.

