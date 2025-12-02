Ameriška igralka Sydney Sweeney je z novo objavo na Instagramu in drznimi fotografijami zahvalnega konca tedna spet zanetila pravi ogenj na družbenih omrežjih.

Igralka Sydney Sweeney se je spet znašla v središču pozornosti, tokrat z najnovejšo objavo, v kateri je delila utrinke s "friendsgiving" tedna (gre za neformalno druženje in večerjo, ki jo prijatelji v ZDA organizirajo okoli zahvalnega dne). Sydney je za tematsko zabavo oblekla kostum zmaja iz priljubljenega animiranega filma Shrek iz leta 2001, s fotografijami pa je povzročila pravi plaz reakcij na družbenih omrežjih.

Fotografije igralke Sweeney so se hitro razširile po spletu in postale viralne. 28-letna igralka je na Instagramu delila serijo fotografij, na katerih pozira v rdečem bodiju z globokim izrezom, ki ga je kombinirala z rdečimi škornji do kolen, rokavicami do komolcev, črnimi najlonkami in visokimi petami.

Na Shrekovi tematski zabavi, s katere je Sweeney delila fotografije, je v kostumu zmaja zapozirala tudi s preostalimi liki iz filma Shrek, med njimi oslom, piškotom in Shrekom samim, ob njih pa zapisala: "Prijateljski teden." Njena objava je samo v sedemnajstih urah dosegla milijon všečkov, ni manjkalo niti številnih komentarjev, med njimi seveda oseb moškega spola, ki so pohvalili igralkino pojavo in postavo.

Sweeney je razkrila tudi druge podrobnosti iz svojega zahvalnega tedna. Čas je igralka preživela tudi v Disneylandu, uživala na luau zabavi in ​​pela karaoke s prijatelji. Dan pred ameriškim zahvalnim dnevom pa je objavila videoposnetek, na katerem smuča na vodi. "Zunaj je dobrih pet stopinj Celzija in to je moj srečni kraj, zadnja vožnja sezone, preden zamrzne," je zapisala zvezdnica.

28-letna igralka naj bi praznike preživela tudi v družbi 44-letnega Scooterja Brauna, managerja številnih znanih osebnosti. Po poročanjih ameriških medijev so ju videli, kako se crkljata v bazenu v njeni vili na Floridi Keys, kasneje pa sta se s prijatelji vozila z vodnim skuterjem.