Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
20. 8. 2025,
9.40

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
skok s padalom Sydney Sweeney

Sreda, 20. 8. 2025, 9.40

28 minut

Sydney Sweeney skočila s padalom in pritegnila pozornost z globokim dekoltejem

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sydney Sweeney | Igralka Sydney Sweeney rada poudari svoje obline. | Foto Guliverimage

Igralka Sydney Sweeney rada poudari svoje obline.

Foto: Guliverimage

Priljubljena ameriška igralka Sydney Sweeney je po novem tudi adrenalinska navdušenka. Z višine tri tisoč metrov je skočila s padalom v tandemu in izkušnjo opisala kot neverjetno. V še tako ekstremnih okoliščinah igralka vedno poskrbi za svoj videz. Za skok s padalom si je tako nadela oprijet kombinezon z globokim izrezom.

27-letna igralka Sydney Sweeney je na svojem družbenem omrežju Instagram objavila posnetek skoka s padalom. "Verjetno najbolj kul stvar, kar sem jih kdaj imela priložnost narediti," je zapisala in se zahvalila članu ekipe Red Bull Air Force Luki Aikinsonu za izkušnjo, ki si jo bo zapomnila za vse življenje. V tandemu sta skočila z višine tri tisoč metrov. 

Sweeney poleg svojih igralskih sposobnosti privržence navdušuje tudi s svojim videzom. Rada pokaže svoje obline in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Za skok s padalom si je nadela oprijet kombinezon z globokim izrezom, ki je razkrival bujen dekolte.

Igralka v varnih rokah profesionalnega padalca

Za varnost igralke je poskrbel 51-letni profesionalni padalec Luke Aikins. Aikins se je v zgodovino zapisal kot prvi človek, ki je skočil brez padala in pristal v varnostni mreži. Poleg športnih podvigov je delal tudi kot kaskader pri velikih filmskih uspešnicah, kot so Črna vdova, Ant-Man in Osa, Godzilla in Iron Man 3.

Sydney Sweeney, Donald Trump
Trendi Ko je Trump izvedel, da je Sydney Sweeney republikanka: Daj jim vetra! #video
Sydney Sweeney
Trendi Bo Sydney Sweeney novo Bondovo dekle?
Sydney Sweeney
Trendi Zapeljiva igralka Sydney Sweeney v središču ljubezenskega trikotnika?
skok s padalom Sydney Sweeney
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.