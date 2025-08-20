Priljubljena ameriška igralka Sydney Sweeney je po novem tudi adrenalinska navdušenka. Z višine tri tisoč metrov je skočila s padalom v tandemu in izkušnjo opisala kot neverjetno. V še tako ekstremnih okoliščinah igralka vedno poskrbi za svoj videz. Za skok s padalom si je tako nadela oprijet kombinezon z globokim izrezom.

27-letna igralka Sydney Sweeney je na svojem družbenem omrežju Instagram objavila posnetek skoka s padalom. "Verjetno najbolj kul stvar, kar sem jih kdaj imela priložnost narediti," je zapisala in se zahvalila članu ekipe Red Bull Air Force Luki Aikinsonu za izkušnjo, ki si jo bo zapomnila za vse življenje. V tandemu sta skočila z višine tri tisoč metrov.

Sweeney poleg svojih igralskih sposobnosti privržence navdušuje tudi s svojim videzom. Rada pokaže svoje obline in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Za skok s padalom si je nadela oprijet kombinezon z globokim izrezom, ki je razkrival bujen dekolte.

Igralka v varnih rokah profesionalnega padalca

Za varnost igralke je poskrbel 51-letni profesionalni padalec Luke Aikins. Aikins se je v zgodovino zapisal kot prvi človek, ki je skočil brez padala in pristal v varnostni mreži. Poleg športnih podvigov je delal tudi kot kaskader pri velikih filmskih uspešnicah, kot so Črna vdova, Ant-Man in Osa, Godzilla in Iron Man 3.