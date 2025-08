Na vprašanje novinarke, kaj si misli o tem, da je Sydney Sweeney registrirana republikanka, je Trump sprva odgovoril z začudenjem. Priznal je, da tega ni vedel, a je vesel, da so mu povedali. "Presenečeni bi bili, koliko ljudi je republikancev. Če je Sydney Sweeney registrirana republikanka, mislim, da je njen oglas fantastičen," je bil odločen Trump.

Kako se je odzval, si oglejte v spodnjem posnetku:

Da je informacija o političnem prepričanju igralke, ki se je kot republikanka registrirala nekaj mesecev pred Trumpovo ponovno izvolitvijo, pri ameriškem predsedniku vzbudila veliko zanimanja, je pokazal tudi z objavo na svojem družbenem omrežju Truth Social, v kateri je pohvalil njeno kampanjo.

"Sydney Sweeney, registrirana republikanka, ima NAJBOLJ VROČ oglas," je zapisal in dodal: "Gre za oglas American Eagle in njihove kavbojke 'letijo s polic'. Daj jim vetra, Sydney!" V nadaljevanju je še poudaril, da je "biti WOKE (nekdo, ki se zaveda vprašanj glede rasnih in socialnih pravičnosti, op. p.) za poražence, biti republikanec pa je tisto, kar si želiš". "Hvala za vašo pozornost glede te zadeve," je sklenil.

Kampanjo primerjali z nacistično propagando

Omenjena reklama za kavbojke znamke American Eagle, v kateri se je pojavila igralka, zadnje tedne polni številne naslovnice ameriških in tujih medijev. Mnogi so prepričani, da kampanja in s tem tudi igralka zagovarjata ideologijo evgenike, zaradi česar so kampanjo označili za kontroverzno. Blagovna znamka je v odzivu dejala zgolj, da oglas "je in je vedno bil o kavbojkah. Njene kavbojke, njena zgodba." "Še naprej bomo slavili, kako vsi nosijo svoje kavbojke AE samozavestno, na svoj način. Odlične kavbojke pristajajo vsem," so dodali, medtem ko se Sweeney na kampanjo, ki jo je prikazala v negativni luči, ni odzvala.

Sydney Sweeney for her American Eagle campaign. pic.twitter.com/oqYJRx4wG3 — Pop Crave (@PopCrave) July 24, 2025

