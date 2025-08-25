Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 7.05

22 minut

Francija pozvala veleposlanika ZDA na pogovor zaradi obtožb o antisemitizmu

Emmanuel Macron | Do novega diplomatskega zapleta prihaja po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu prejšnji teden prav tako uperil prst v Macrona in ga obtožil antisemitizma. | Foto STA

Do novega diplomatskega zapleta prihaja po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu prejšnji teden prav tako uperil prst v Macrona in ga obtožil antisemitizma.

Foto: STA

Francija je ameriškega veleposlanika Charlesa Kushnerja pozvala na pogovor, potem ko je ta poslal pismo predsedniku Emmanuelu Macronu, v katerem je trdil, da francoska vlada ni storila dovolj za boj proti antisemitizmu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški veleposlanik je v pismu izrazil "zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskih dejanj v Franciji" in namignil, da francoske oblasti niso ustrezno ukrepale proti njim, je v nedeljo zvečer v izjavi navedlo francosko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da so tovrstne obtožbe nesprejemljive.

Francosko ministrstvo je sporočilo še, da je porast antisemitskih incidentov od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023 obžalovanja vreden in realen, ter poudarilo, da francoske oblasti delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi se borile proti takim dejanjem.

Ob tem je opozorilo, da so izjave veleposlanika ZDA v nasprotju z mednarodnim pravom, ki prepoveduje vmešavanje v notranje zadeve druge države.

Netanjahu nad Macrona

Do novega diplomatskega zapleta prihaja po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu prejšnji teden prav tako uperil prst v Macrona in ga obtožil antisemitizma, ki naj bi ga francoski predsednik spodbujal z napovedmi o priznanju palestinske države.

Macron je konec julija napovedal, da bo Francija septembra na Generalni skupščini Združenih narodov priznala Palestino, kar je utemeljil z zavezanostjo pravičnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu.

