Najvplivnejša osebnost v Evropi prihodnje leto bo po oceni medija Politico predsednik ZDA Donald Trump. Na danes objavljenem seznamu 28 osebnosti, ki bodo leta 2026 pustili pečat v Evropi, so med drugim še danska premierka Mette Frederiksen, nemški kancler Friedrich Merz, francoska političarka Marine Le Pen in ruski predsednik Vladimir Putin.

"Na vrhu letošnje lestvice vplivnih osebnosti POLITICO 28 so tisti, ki so se spopadli z izzivom ali izkoristili trenutek, da so pospešili svoje agende. Med njimi so nepriljubljeni voditelji večjih evropskih držav, ki so prekinili z ortodoksnostjo, da bi spodbudili večje sodelovanje na področju obrambe, pa tudi uporniki, ki črpajo moč iz vse globlje politične polarizacije," je ob predstavitvi seznama poročal Politico.

Po oceni spletnega portala je oseba, ki bo prihodnje leto najbolj vplivala na Evropo, predsednik ZDA Donald Trump. V obrazložitvi so našteli njegove številne pritiske na evropske voditelje od vrnitve v Belo hišo.

"Ta zaključek nas je prisilil, da smo prekršili eno od naših pravil. POLITICO 28 tradicionalno vključuje samo Evropejce. (...) A če je kdaj bil trenutek za izjemo, je to zdaj. Trumpova senca je tako velika nad prestolnicami Evrope, da so njegove odločitve preoblikovale vse, od obrambnih proračunov do trgovinske in notranje politike," pojasnjuje Politico.

Poleg Trumpa so med prvo deseterico še danska premierka Mette Frederiksen, nemški kancler Friedrich Merz, vodja poslanske skupine francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ruski predsednik Vladimir Putin, vodja britanske stranke Reform UK Nigel Farage, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, generalni sekretar Nata Mark Rutte, italijanska premierka Giorgia Meloni in britanski premier Keir Starmer.

Odmevnejši politiki na seznamu so še madžarski premier Viktor Orban, ki je na 12. mestu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na 14. mestu, visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas na 16. mestu in francoski predsednik Emmanuel Macron na 19. mestu.